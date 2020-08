[골프토픽] 9월 메이저 ANA인스퍼레이션 "무관중 개최"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 ANA인스퍼레이션이 무관중으로 개최된다.

LPGA투어는 8일(한국시간) "올해는 관중 입장을 허용하지 않기로 했다"고 발표했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려에 따른 조치다. 원래 4월 열릴 예정이었으나 코로나19 때문에 9월10일 미국 캘리포니아주 랜초미라지의 미션힐스골프장에서 개막한다. 이로써 올해 5대 메이저 가운데 오는 20일 스코클랜드 로열트룬골프장 펼쳐지는 AIG여자오픈에 이어 두번째 무관중이다.

10월 KPMG위민스PGA챔피언십과 12월 US여자오픈의 갤러리 입장 여부는 아직 정해지지 않았다. 8월 계획됐던 에비앙챔피언십은 취소됐다. LPGA투어는 지난 2월 호주여자오픈 직후 코로나19의 영향으로 중단된 뒤 지난달 드라이브온챔피언십으로 5개월 만에 일정을 재개했다. ANA인스퍼레이션까지는 6개 대회 연속 무관중으로 진행된다. 일정상 관중 입장이 가능한 대회는 9월17일 포틀랜드클래식이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr