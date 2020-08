광주광역시청은 "8일 7시 현재 월곡천교(월곡동) 침수로 광주역 출발·도착 열차 운행이 모두 중지되고 있으니 광주송정역을 이용하시길 바란다"고 긴급 재난 문자를 발송했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr