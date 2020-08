세월은 못 잡아도 주름은 잡는다…주름 케어 마법템

[아시아경제 조유진 기자] 장시간 마스크 착용이 일상화되면서 건조하고 지친 피부를 보호하고 촉촉함을 유지해 주는 다양한 주름 케어 제품이 인기다.

AHC '타임 리와인드 리얼 아이크림 포 페이스'는 100% 인체 유사 콜라겐과 엘라스틴이 피부의 밀도와 탄력을 동시에 끌어올려 주는 아이크림이다.

모공의 400분의 1 크기로 쪼개진 아이크림 유효 성분이 피부 속까지 빠르게 흡수되며 60가지에 달하는 임상 실험을 통해 주름 개선, 항산화, 항노화를 확인했다. 자고 일어난 후의 베개 자국을 개선하는 탄력 개선 효과도 입증받았다.

연구소 기반의 고기능성 브랜드 아이오페가 최근 출시한 '립 뉴트리 볼륨 세럼 퓨어'는 입술 주름, 수분, 각질 등을 관리하기 위한 립 전용 제품이다.

차별화된 주름 개선 효능이 있는 ‘R.2500™‘을 함유해 입술에 건강하고 탄력 있는 볼륨 수분감을 준다. 사용 후 2주 만에 입술 주름이 3.78% 감소하는 효과를 확인했다. 단 1회 사용만으로도 입술의 볼륨 수분감은 10.26% 높아지고 입술 투명도는 7.62% 개선 효과를 보였다. 각질은 70.14%가 감소한 것으로 확인됐다.

기존의 튜브 타입 립밤에서 볼 수 없었던 연고 같은 제형으로 스쿠알란과 아르간 오일, 호호바 오일이 높은 보습력을 제공하며, 피부 재생을 돕는 판테놀 성분이 입술 장벽을 강화하고 건조로 인한 손상도 관리한다.

LG생활건강(대표 차석용)의 자연주의 한방 브랜드 예화담이 선보인 '물어린 매화 생기 에센스'는 깊은 보습감과 함께 주름까지 케어해주는 에센스 제품이다.

물이 어린 듯 투명하게 차오르는 유리알 피부로 가꿔주기 때문에 일명 ‘유리알 에센스’로도 불리며, 보습 성분이 끈적이지 않고 매끈하게 피부에 스며드는 기술을 적용해 사계절 부담 없이 사용할 수 있다.

찬바람을 뚫고 피어나는 것으로 알려진 매화를 3~4월 사이 전남 광양에서 채취해 예화담만의 한방 비방이자 홍화, 인삼, 구기자 등을 함유한 규화방과 함께 담아냈다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr