美, 캐리 람 홍콩 행정장관 등 11명 제재(종합)

미국내 자산 동결 등 조치

홍콩보안법 시행 관련자 일괄 규제

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 재무부가 캐리 람 홍콩행정장관 등 홍콩과 중국 관리 11명에 대해 제재를 가했다.

스티븐 므누신 재무장관은 7일(현지시간) 성명을 통해 람 행정장관 등이 홍콩의 자율성을 훼손하고 홍콩 시민의 집회 및 표현의 자유를 훼손했다면서 이같이 밝혔다.

제재 대상에는 람 장관을 비롯해 홍콩 경찰 총수인 크리스 탕 경무처장, 테레사청 법무장관 등이 포함됐다. 중국 국무원의 홍콩ㆍ마카오 사무판공실 샤 바오룽 주임과 장 샤오밍 부주임, 뤄 후이닝 홍콩연락사무소장 등 중국 본토 관리들도 제재 대상이 됐다.

재무부는 람 장관이 자유와 민주적 절차를 억압하는 베이징의 정책을 감독하고 이행했다고 강조하며 제재의 이유를 설명했다.

재무부는 이번 조치에 따라 제재 대상이된 이들의 미국내 재산은 해외자산통제국(OFAC)에 의해 통제된다고 설명했다.

이와관련 스티븐 므누신 재무부 장관은 성명에서 “미국은 홍콩 국민들과 함께하며 우리의 도구와 권한을 사용해 자치권을 침해하는 사람들을 목표로 삼을 것”이라고 말했다.

마이크 폼페오 국무부 장관도 "중국 공산당은 홍콩 국민과 영국에 약속했던 높은 수준의 자치권을 다시는 누리지 못할 것임을 분명히 했다"고 주장했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr