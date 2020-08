애니원-애니박스 <호빵맨 6기> 첫 방송!

애니메이션 전문 채널 애니원과 애니박스(대표: 곽영빈)는 8월 신작 <호빵맨 6기>를 선보일 예정이다.

약자를 괴롭히는 악당은 시원하게 물리치고, 굶주린 이들에게는 자신의 호빵을 떼어주는 우리들의 착한 영웅 호빵맨이 새로운 이야기로 찾아왔다.

<호빵맨 6기> 첫 방송에서는 악당 세균맨이 채소를 뺏으러 갔다 얼떨결에 약자를 도와주는 코믹하고 엉뚱한 모습을 엿볼 수 있으며, 봉인이 풀려 모든 것을 화석으로 만들어 버리는 거대한 화석 마왕으로부터 마을과 주민들을 구하는 호빵맨의 진면모를 보여줄 예정이다. 자신을 희생해 어려움에 처한 이들을 도와주는 호빵맨의 모습은 최근 여러 악재 속 등장하는 많은 영웅들과 닮아 있어 보는 이로 하여금 많은 공감을 자아낼 것으로 예상된다.

<호빵맨 6기>는 오는 8월 12일 수요일 오후 3시 애니원에서 첫 방송하며, 매주 수요일 오후 3시 본 방송할 예정이다. 애니박스에서는 8월 19일 수요일 아침 7시 첫 방송하며, 매주 수요일 아침 7시 본 방송한다.

‘애니원’은 스카이라이프(Ch. 497)와 IPTV(B tv Ch. 174, Olleh Ch. 994, U+tv Ch. 225)에서 시청할 수 있으며, ‘애니박스’는 케이블TV, 스카이라이프(Ch. 490), IPTV(B tv Ch. 179, Olleh Ch. 993, U+tv Ch. 227)에서 시청할 수 있다. 이 외 자세한 방송 시간 및 프로그램에 관한 자세한 정보는 애니원, 애니박스 홈페이지와 애니원, 애니박스 페이스북, 트위터를 통해 확인할 수 있다.

