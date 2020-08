공인중개사 경록, 족집게인강ㆍ교재로 해마다 초단기합격자 다수 배출

한국 부동산전문교육의 원조(모태) 경록이 역대 최대 100여 명의 출제위원 출신 대학교수진이 제작한 공인중개사 족집게 인강(전문기획인강), 정통교재로 매년 초보자들의 초단기합격을 이끌어 관심을 끌고 있다.

일례로 이곳의 62세 합격자는 공인중개사 자격증을 취득하기로 결심하고 관련 교육사이트를 알아보던 중 경록의 인강과 기본서가 자신에게 가장 알맞다고 판단해 이곳의 프로그램을 구입했다. 이후 경록 인강, 기본서를 반복학습하고 출제 예상문제를 풀어본 뒤 시험에 응시해 초단기 동차합격을 기록했다.

그와 같은 여러 초단기합격자를 배출한 경록은 1957년 동양 최초로 부동산학을 연구, 정립한 한국 부동산교육의 원조(모태)이다. 경록의 인강(전문기획인강), 정통한 교재는 역대 최대 100여 명의 출제위원 출신 대학교수진이 제작해 정답률이 99%를 기록할 뿐만 아니라, 초보자 등이 반복적으로 따라 보기만 하면 특별한 암기 없이 벼락치기로도 단기에 합격할 수 있어 매년 큰 호응을 얻고 있다.

현재 경록은 홈페이지에서 공인중개사 프로그램을 특별 할인가에 제공하는 행사와 올해 공인중개사 시험에 합격하지 못할 경우 프로그램 1년 무상 수강 혜택을 보험 차원에서 지원하는 행사를 동시에 진행하고 있다.

한편 경록 공인중개사 프로그램 수강생은 족집게 인강과 교재는 물론, 교재 e-북, 멀티강좌, 무제한 온라인 문제, 부동산 불경기에도 안정된 수익을 낼 수 있는 임대관리사 과정(60만원) 및 공경매실무 과정(60만원)을 무료로 제공받는다. 이 중 임대관리사 과정은 온라인 연수(인강 수강) 후 소정의 절차를 밟으면 국가등록 민간자격인 임대관리사 자격증을 발급받는다.

