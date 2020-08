[증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 솔브레인, 바디텍메드 외

인공지능 투자비서 AI라씨로 빅데이터 분석 결과에 따르면 8월 6일, 증권사에서 솔브레인, 바디텍메드, 하나마이크론 등에 대한 신규 리포트를 발표했다.

최근 6개월 이내에 리포트가 없다가 새롭게 보고서가 발표된 종목은 모멘텀이 시작되는 경우가 종종 있어서 많은 주식 투자자들이 관심을 기울인다.

이에 AI라씨로는 각 증권사에서 새롭게 발표한 신규 리포트만을 분석, 투자자들이 중점적으로 봐야 할 종목에 대한 투자포인트 및 매매동향에 대한 정보를 제공 중이다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

솔브레인, 바디텍메드 바디텍메드 206640 | 코스닥 증권정보 현재가 21,600 전일대비 550 등락률 -2.48% 거래량 542,027 전일가 22,150 2020.08.07 15:30 장마감 close , 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 7,300 전일대비 50 등락률 +0.69% 거래량 17,026,449 전일가 7,250 2020.08.07 15:30 장마감 close , 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 26,050 전일대비 6,000 등락률 +29.93% 거래량 18,530,782 전일가 20,050 2020.08.07 15:30 장마감 close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,100 전일대비 1,000 등락률 +5.52% 거래량 15,844,472 전일가 18,100 2020.08.07 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.