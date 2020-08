순천 옥천동 랜드마크에 들어서는 센트럴더뷰, 교통과 인프라 모두 갖춰

예로부터 강줄기를 따라 도시가 발전했으며, 발전된 도시가 더 성장하려면 교통이 발전해야 한다고 했다. 편리해진 교통에 사람들이 이동이 많아지고 소비활동이 늘어나기 때문인데, 도시의 활성화 역시도 대중교통이나 각종 도로의 이용 등이 편한지를 먼저 살펴봐야 한다는 것이다.

그 중에서도 전라남도 순천시는 호남의 교통 요충지 역할을 하는 곳으로 잘 알려져 있다. 순천은 우리나라의 남단 중앙에 위치한 곳으로, 남해안을 따른 동~서방향과 남해도서~반도내륙을 향하는 남북 육상교통의 요충지 역할을 수행하고 있다. 여기에 순천만국가정원 박람회, 여수해양엑스포 개최 등을 계기로 하여 2011년 서울로부터 KTX와 ITX를 운행하며 편리한 교통망을 갖춘 전남 대표 도시 중 한 곳이다.

편리한 교통망을 갖춘 넓은 순천시에서도 지역마다 갖춘 인프라가 다르다. 이 가운데 순천 옥천동의 경우 도심의 장점을 누리며 자연 속에서의 전원 라이프까지 함께 실현할 수 있는 곳으로 이목을 끌고 있다.

이러한 상황에서 ‘옥천 센트럴 더뷰’가 분양 소식을 전해 입주자 및 투자자들의 관심을 받고 있다. 특히 옥천 센트럴 더뷰는 호남 중에서도 교통의 요충지인 옥천동에 들어서며 편리한 접근성과 다양한 인프라를 구축한 곳이다. 단지 바로 앞의 버스정류장, 3km 반경 이내의 순천역과 버스터미널, 순천IC 및 고속도로 등 쾌속 교통망을 갖춰 순천 시내와 외곽으로 편리하게 이동할 수 있는 것이 특징이다.

교통의 발달에 따라 편리하고 쾌적한 주거환경도 형성되어 있다. 도보 5분 거리에는 순천남초등학교, 순천매산중학교, 순천여자고등학교, 순천매산고등학교, 순천매산여자고등학교가 있어 안심 통학이 가능하고, 15분 거리 이내의 순천고등학교, 순천대학교 등이 근방에 자리해 있다.

여기에 상업지역과 대형마트도 인접해 편리한 생활이 가능하다. 천혜의 자연을 자랑하는 도시라는 점도 빼놓을 수 없는 만큼 순천만국가정원, 남봉산 산책길, 자전고도로, 죽도봉공원, 남산 산책길 등이 인근에 있어 자연을 품은 최고의 입지임을 엿볼 수 있다.

뿐만 아니라 순천 웃장, 순천 아랫장, 순천 문화의거리, 순천의료원, 순천시청, 중앙시장 등의 생활 편의시설이 단지 근처에 있어 가까운 생활반경 안에서의 원스톱 라이프 실현이 가능하다.

단지 내에는 이웃과 함께 편안함과 즐거운 삶을 누릴 수 있는 다양한 커뮤니티 시설이 자리한다. 피트니스센터, 실내골프연습장, GX룸, 작은도서관 및 독서실, 게스트하우스을 비롯해 무인택배 시스템이나 단지 내 마을버스환승 등도 이용할 수 있어 편리하다.

지하2층~지상20층으로 구성되는 옥천 센트럴 더뷰는 전용면적 84A㎡로 전세대 86세대 분양을 앞두고 있다. 4bay 혁신 평면설계를 구성해 면적 대비 공간의 활용성을 높여 실용적이다. 여기에 서비스 발코니, 넉넉한 주차공간, 그리고 세련된 외관까지 갖춰 옥천동의 주요 랜드마크로 자리매김할 것으로 보인다.

옥천 센트럴 더뷰 관계자는 ‘순천 옥천동 중에서도 가장 중심지에 위치한 옥천 센트럴 더뷰는 양호한 교통망으로 직주근접형 주거생활권, 학세권, 숲세권까지 풍부한 인프라를 한 자리에서 누릴 수 있는 곳’이라며 “옥천동의 랜드마크가 될 이 곳에서 새로운 삶의 시작을 설계해 보시기를 바란다.”고 전했다.

한편, 옥천 센트럴 더뷰는 지난 8일(금) 주택전시관을 오픈하면서 분양에 박차를 가하고 있다. 방문객을 대상으로 다양한 경품 이벤트를 진행하고 있으며, 보다 자세한 사항은 주택전시관 방문 문의 혹은 전화를 통해 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr