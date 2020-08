한국토종닭협회ㆍ이마트, ‘토종닭’ 전 품목 30% 감사 할인

(사)한국토종닭협회가 이마트와 함께 오는 8월 12일까지 토종닭 전 품목 30% 할인 판매하는 '토종닭협회와 함께하는 삼복더위 말복 기념 감사 행사'를 진행한다고 7일 밝혔다.

협회 측에 따르면 이마트 감사 행사를 통해 판매되는 제품은 농가에서 정성껏 사육하고 위생적으로 도계한 토종닭을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

(사)한국토종닭협회 문정진 회장은 “토종닭을 사랑해 주시는 소비자분들께 감사드린다는 의미로 이번 행사를 준비했다"라며 "코로나19와 삼복더위, 장마철에는 면역력 향상에 도움을 주는 토종닭은 약성이 비장과 위장을 따뜻하게 해서 소화력을 증진시키며 골수를 튼튼하게 하고 기운이 나게 한다고 기록되어 있어 몸이 쇠약해진 사람의 원기 회복에는 알맞은 음식"이라고 소개했다.

이마트 관계자는 "뜻깊은 행사에 동참하게 되어 기쁘다"라며 "앞으로도 이마트는 소비자 니즈 충족과 건강 증진을 위해 좋은 제품으로 소비자 사랑에 보답하겠다"라고 말했다.

한편 토종닭은 포스트 코로나 시대를 맞아 살림9단 주부와 건강한 체중감량을 선호하는 젊은 층으로부터 '늘 챙겨 먹는 단백질'로 알려지고 있으며, 최근에는 토종닭의 풍부한 육향과 쫄깃한 식감을 살린 토종닭 오마카세 식당을 포함해 토종닭 가마솥 백숙집, 솥뚜껑 토종닭볶음탕 맛집 등이 국내 유명 인플루언서들의 집중 관심을 받고 있다.

토종닭 레시피는 한국토종닭협회 내 > 토종닭소식 > 토종닭요리에서 확인할 수 있으며 토종닭 삼계탕ㆍ스테이크ㆍ찜ㆍ칼국수ㆍ불고기전골ㆍ볶음탕 등 토종닭으로 만들어 먹을 수 있는 다양한 음식이 소개되어 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr