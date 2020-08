꿉꿉한 장마철 댕댕이도 '시무룩'…반려동물 여름나기 필수템은?

[아시아경제 문혜원 기자] 더운 여름철 장마가 계속되면서 반려동물들이 쾌적하고 시원하게 활동할 수 있도록 도울 ‘필수템’이 주목받고 있다.

7일 관련 업계에 따르면 웰크론의 기능성 반려동물용품 브랜드 ‘세사퍼피(SESA PUPPY)’는 알레르기 방지 고기능성 소재 ‘웰로쉬’를 적용한 ‘알러빗 메모리폼 아이스 쿨방석’과 ‘알러빗하우스 전용 아이스 방석’를 판매하고 있다.

알러빗 메모리폼 아이스 쿨방석은 열 전도율이 높아 시원하고 더 쾌적하게 사용할 수 있는 슈퍼 냉감 섬유를 사용한 반려동물 전용 여름시즌 제품이다.

알러빗 메모리폼 아이스 쿨방석은 슈퍼 냉감 섬유를 사용하여 열을 빠르게 흡수하고 배출하는 원리로 반려동물의 피부에 닿았을 때 즉각적으로 시원하고 청량한 느낌을 준다. 실제 테스트 결과 원단이 피부에 닿은 직후 피부 표면 온도가 7.8도 내려가는 것이 확인됐다.

평균 체온이 37~39도인 반려동물들은 비교적 추위에 강한 반면, 사람보다 더위에 취약하기 때문에 여름철 온도 관리가 중요하다.

덥고 습한 여름철 날씨에 외부활동을 자주할 경우 진드기 등 외부기생충으로부터 반려동물을 보호해주는 목걸이 제품도 필수품 중 하나다. 동물용의약품 전문기업인 한국엘랑코의 애견 진드기 예방 목걸이 ‘세레스토’는 유효성분이 혈관이 아닌 피부지질층을 통해 필요한 만큼씩 지속적으로 분포돼 진드기를 통해 반려동물이 걸릴 수 있는 매개성 질병의 위험으로부터 지켜주고, 효과가 최대 8개월까지 지속된다.

전 세계 18개국에서 판매되는 세레스토는 국내 시장에 2016년 2월에 첫 선을 보인 후, 150년 전통 독일 바이엘사의 검증된 기술력과 데이터를 바탕으로 매년 3만개 이상 판매되고 있다. 미국 아마존에서는 반려동물 카테고리 판매 1위를 기록하며 연간 100만개 이상 판매되고 있다.

