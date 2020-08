"민어·장어, 이커머스에서…제철 수산물 더 저렴하게"

해양수산부와 함께 '대한민국 찐 수산대전' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 기업들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 어민 살리기에 나섰다. 해양수산부와 함께 '대한민국 찐 수산대전'을 펼친다.

위메프는 11월 15일까지 수산물 소비 촉진을 위한 프로모션을 진행할 계획이다. 19일까지 열리는 '제철 수산물 1차 기획전'에서는 민어, 장어, 전복 등 우수 상품을 엄선해 판매한다. 해당 기간 민어, 장어, 전복 구매 시 사용 가능한 20% 쿠폰도 제공한다.

이후 11월 15일까지 코로나19로 판로와 수출길이 막힌 수산물 소비 촉진 행사를 이어간다. 8월 20일부터 9월 2일까지는 내수면 어종, 수출 애로 품목을 모아 특별전을 진행할 예정이다. 9월 7일부터 9월 30일까지, 10월 26일부터 11월 15일까지는 제철 수산물 2차, 3차 행사를 연다.

진원태 위메프 식품실 실장은 "품질 좋은 상품을 가지고도 코로나19로 판매의 어려움을 겪는 어민들에게 도움이 되길 바란다"며 "우수 수산물을 저렴하게 구매하고 어민들까지 도울 수 있는 기회"라고 말했다.

인터파크는 코로나19의 여파로 위축된 어업인들을 돕기 위해 오는 19일까지 '대한민국 찐 수산대전' 프로모션을 진행한다. 제철 수산물 소비 촉진을 통해 코로나19 장기화로 침체돼 있는 내수 시장을 활성화하기 위해 기획된 이번 행사에서 인터파크는 프로모션 전용 20% 할인 쿠폰과 10% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 ID당 1회에 한해 발급 받을 수 있으며 발급 즉시 사용 가능하다. 또한 간편결제 서비스 차이페이 이용 시 5% 추가 할인 혜택을 제공한다.

아울러 인터파크는 이번 프로모션을 시작으로 해수부와 손잡고 연말까지 정기적·상시적으로 수산물 프로모션을 진행할 계획이다. 정호나 인터파크 신선식품 MD는 "수산물의 경우 수요가 감소해 제철 상품의 출하 물량이 적체될 경우 상품성 이슈는 물론 어업인들의 피해가 크기 때문에 시기별 수급 균형이 매우 중요하다"며 "해수부와 함께 진행하는 이번 기획전을 통해 보다 많은 사람들이 질 좋은 제철 수산물을 저렴하게 구매하고, 나아가 내수 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr