일, 패트리어트 미사일 배치… 촘촘방어 강화

[국방기술품질원 항공유도연구1팀 이병진 연구원]일본이 방공태세를 강화하고 있다. 올해 6월, 일본은 4개의 군사기지에 패트리어트 PAC-3 MSE(Missile Segment Enhancement) 방공미사일체계 배치를 마무리했다.

PAC-3 MSE 미사일은 전술탄도미사일, 순항미사일, 항공기를 포함하여 접근하는 위협들을 방어하는 고속 요격미사일이다. 이 미사일은 직격파괴 방식으로, 몸체간 접촉을 통한 운동에너지를 이용해 위협에 대응한다. 현재 일본에 배치된 패트리어트 PAC-3는 최대 사거리가 70km이지만, 개량형 PAC-3 MSE 체계의 사거리는 100km이다. 개량형 PAC-3 MSE 미사일은 이중 펄스 고체 로켓 모터를 이용해 고도 및 사거리 면에서 증가된 성능을 제공하며 유효 요격거리가 확장됐다.

2017년 12월, 록히드마틴사는 미국과 일본을 포함한 동맹국에 PAC-3 체계와 PAC-3 MSE미사일을 납품하는 9억 4400만 달러 규모의 계약을 수주했다.

한편, 고노 타로 일본 외무대신은 일본 내 2대의 이지스 어쇼어(Aegis Ashore) 미사일 방어체계 배치를 무기한 중단한다고 발표했다. 고노 타로 일본 외무대신은 이에 대한 주요한 요인으로 기술적 문제와 비용 상승을 들었으나, 한편으로는 이 사업에 대한 일본 내부의 큰 반대운동도 있었다. 이러한 반대운동으로 인해 일본 당국은 이미 한 차례 미사일 방어체계 배치계획을 포기한 바 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr