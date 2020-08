문희준 '불후의 명곡' 하차…김준현·김신영 새 MC 합류

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 문희준과 정재형이 하차한 '불후의 명곡'에 김준현 김신영이 새 MC로 합류했다.

6일 KBS2 '불후의 명곡' 측은 "오는 10일 월요일, 새로운 MC 군단과 첫 녹화를 시작한다"면서 김준현과 김신영의 합류 소식을 밝혔다.

2011년 6월부터 방송한 '불후의 명곡'은 가요계 역사에 길이 남을 명곡들을 한국 보컬리스트들이 자신만의 느낌으로 새롭게 재해석해 무대 위에서 경합을 펼치는 프로그램이다.

새로운 대기실 MC로 김준현은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔해 최근 '배틀트립' '악인전' 등에서 MC로 활동했다.

김신영은 예능뿐만 아니라 '뮤직셔플쇼-더 히트' '쇼챔피언' 등 음악프로그램 MC로 활동해 왔다.

문희준과 정재형은 하차하지만, 김태우는 계속 자리에 남아있기로 했다. 현장 MC 또한 신동엽이 이어 진행한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr