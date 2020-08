[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 6일 오전 전남 보성군 율어면의 한 과수원에서 여름철 대표 과일인 복숭아 수확이 한창이다.

보성 차돌 복숭아는 단단하고 아삭한 식감이 일품이며 당도가 높아 입소문을 타고 해마다 찾는 소비자가 증가하고 있다.

