아이넷방송 박준희 회장 “세계한민족여성재단 재외동포 회원 위해 15개국 19개 지역에 마스크 15,000장 후원”

아이넷TV 박준희회장은 2020년 8월 06일(목) 여성가족부 소관 세계한민족여성재단 회원인 재외동포 보호를 위해 덴탈마스크(3중구조의 필터)를 15개국 19개 지역 회원들에게 지난 7월8일 마스크 12,000장 보낸 이후 다시 해외 특급배송을 통해 마스크 15,000장을 후원하였다.

미국을 비롯한 세계 여러 나라에서 계속 확신되고 있는 코로나19로 인하여 마스크 수급에 어려움을 겪고 있는 미국 워싱턴, 뉴욕, 시카고, 달러스, LA와 독일, 오스트리아, 싱가포르, 일본, 영국, 프랑스, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 캄보디아, 태국, 필리핀, 이집트, 러시아에 아이넷방송 박준희회장은 덴탈마스크 15,000장을 세계한민족여성재단 제외동포 회원 보호를 위해 신속하게 전달하였다.

세계한민족여성재단은 2001년 출범한 여성가족부의 주요 사업 중 하나인 전 세계 26개국 지부에서 활약하는 한민족 여성인력 발굴과 교류 등을 목적의 세계한민족여성네트워크로 아이넷방송 박준희회장은 이 재단의 유일한 청일점 이사로 활동하고 있으며, 아이넷방송은 세계한민족여성재단과 MOU 체결 및 회원들에게 아이넷방송 홍보대사로 위촉하여 우리나라 트로트 음악을 전 세계에 알리는데 첨병 역할을 담당하고 있다.

아이넷방송 박준희회장은 8월 4일 사회복지법인 안나모자원과 부산노인복지진흥원에 마스크 1,000장 기부를 포함하여 현재까지 해외 27,000장과 국내 단체에 29,000장 총56,000장 마스크를 수급에 소외되는 분이 없기를 바라는 마음으로 후원 하였다고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr