[핫 이슈 종목 총정리] 솔브레인, 셀리버리, 씨젠 외

인공지능(AI) 라씨 매매비서는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 인기 종목과 그에 따른 AI매매신호 현황을 정리하여 제공한다.

오늘 라씨 매매비서의 인기 검색 종목은 솔브레인, 셀리버리, 씨젠, 현대차, 랩지노믹스 등이 선정되었다.

오늘의 인기 종목으로 주목받은 솔브레인은 6일 코스닥 시장에 재상장 하며 장 초반 상한가로 직행했다. 셀리버리는 코로나19 치료제로서 ‘iCP-NI’임상개발의 가능성을 높이며 급등했고, 2분기 실적에 대한 기대감에 씨젠은 이틀 만에 신고가를 경신했다. 실적 회복에 대한 기대감으로 52주 신고가를 경신한 현대차와 진단키트 관련주에 대한 기대감으로 상승한 랩지노믹스도 오늘의 인기 종목 5로 선정되었다.

해당 정보들은 라씨 매매비서에서 무료로 확인할 수 있다. 라씨 매매비서는 매일 이슈가 되고 있는 종목 정보를 신속하게 정리하여 전달하는 것은 물론, 관련 종목의 매매 타이밍도 손쉽게 확인할 수 있어 편의성이 높다. 라씨 매매비서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

{ 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 310,600 전일대비 32,600 등락률 +11.73% 거래량 4,338,781 전일가 278,000 2020.08.06 15:30 장마감 close }, { LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 680,000 전일대비 10,000 등락률 +1.49% 거래량 618,670 전일가 670,000 2020.08.06 15:30 장마감 close }, { 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 1,100 등락률 +1.93% 거래량 21,302,634 전일가 56,900 2020.08.06 15:30 장마감 close }, { 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 115,900 전일대비 11,200 등락률 +10.70% 거래량 4,762,088 전일가 104,700 2020.08.06 15:30 장마감 close }, { 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 10,500 등락률 +7.84% 거래량 4,006,828 전일가 134,000 2020.08.06 15:30 장마감 close }

