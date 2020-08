윤재갑 의원, 지역 현안 특별교부세 30억 원 ‘확보’

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 윤재갑 국회의원(더불어민주당, 전남 해남·진도·완도)은 6일 행정안전부로부터 특별교부세 30억 원을 확보했다고 밝혔다.

해남군 화산면 무학지구 농업용수 개발사업은 매년 가뭄 피해와 농업용수 부족 등을 겪고 있는 무학지구에 10억 원의 예산을 투입해 내년까지 양수장과 저류지 그리고 용수 관로를 설치하는 사업이다.

완도읍 도시계획도로 정비사업은 도로균열과 파손이 빈번해 주민들의 불편을 일으켰던 완도읍 중심 시가지도를 개선하는 사업으로 7억 원의 예산을 투입해 올해 말까지 도로 보수·보강 및 포장을 완료할 예정이다.

완도군 공설운동장 내 주차장 조성사업은 주민의 주차 편익 증대와 주차공간 부족으로 각종 체육대회와 문화행사 진행에 어려움을 해소하기 위해 내년까지 주차타워 221대를 설치할 예정이다.

진도군 녹진관광지 경관 이미지 개선사업은 8억 원을 투입해 내년까지 진도의 대표 명소인 녹진관광지의 경관조명을 설치하고, 울돌목 진입로를 개선하는 사업이다.

윤재갑 의원은 “부족한 지방재정으로 인해, 해남·완도·진도 군민의 삶의 질이 저하되는 일이 없도록 노력하겠다”며 “산적해 있는 지역 현안사업 해결을 위한 국비 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

