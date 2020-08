[드링킷] 재충전의 시간, 추천하는 와인 3

상황별, 장소별로 어울리는 와인

최근 몇 년 동안 스파클링 와인과 화이트 와인이 리프레쉬용으로 꾸준한 호응을 얻고 있다. 스파클링 와인도 좋지만, 재충전할 때 즐기기 좋은 와인들이 있다. 각 상황별 즐기기 좋은 와인을 소개한다.

01. 해변에서 즐기기 좋은 와인

여름의 더위를 날리는 데는 시원한 스파클링 와인이 제격. 풍성한 버블로 파티 기분을 낼 수 있는 스파클링 와인은 미네랄이 풍부하고 산미가 탁월한 화려한 스타일로 상쾌함을 돋아준다. 혹시 올 여름 가까운 해변으로 떠날 계획이 있다면 한 병 정도 준비해가는 것도 좋겠다. 물론 해변을 갈 때에도 감염병 예방수칙은 반드시 준수하자.

판티니 그랑뀌베 비앙코는 샤르마 방식으로 생산된 스푸만테로, 시트러스류의 향이 살짝 감돈다. 풍부한 과일향과 꽃 향기가 조화로운 와인이다. 산미의 밸런스가 좋기 때문에 별도의 안주 없이 칠링만 해서 마셔도 좋고, 해안 근처에서 접할 수 있는 신선한 해산물과 즐겨도 좋다.

02. 사이클링 후 즐기기 좋은 와인

생활수준의 향상과 함께 스포츠·레저·건강의 삼위일체 붐이 일기 시작하면서 각광을 받기 시작한 사이클링. 1878년에 영국에 세계 최초의 사이클링 클럽(CTC)이 생겼고, 이 후 주로 서양에서 인기를 끌었다. 최근 한국에서도 프로선수 못지 않게 적극적으로 사이클링을 즐기는 사람들이 늘고 있다.

사이클링 후에는 '판티니 지로 산지오베제-메를로' 등 사이클링 팀을 응원하기 위해 만들어진 와인을 즐겨보는 건 어떨까? 판티니 지로 산지오배제-메를로는 잘 익은 과일과 잼, 초콜릿 혹은 우드에서 오는 스파이시 힌트가 가미된 강렬하고 복합적인 아로마를 느낄 수 있다. 적절한 타닌과 함께 좋은 밸런스를 지닌 것도 특징. 힘든 코스를 끝낸 후 서로의 성취감을 격려하고, 마무리 할 때 즐기기 좋다.

03. 레저와 함께 즐기기 좋은 와인

코로나19로 홈트나 근거리 야외활동에 대한 선호도가 높아지고 퍼블릭 골프장이 늘어나고 있다. 이로 인해 골프를 레저 스포츠로 즐기는 인구가 급격히 증가하고 있다. 골프 모임과 와인은 항상 자연스럽게 어우러지는 조합. 모임에 적격인 와인으로 자리를 빛내보자.

골프 등 레저 모임에 어울리는 와인으로는 '베세보 베네판타노 알리아니꼬'를 추천한다. 붉은 과일의 아로마와 견고하면서 부드러운 타닌이 특징. 특히 ‘VICTORY’의 'V'를 연상시키는 레이블의 와인은 승리 기원용으로 지인에게 선물하거나 경기 후 친목을 도모할 때 어울린다.

기사 제공 = 와이넬

