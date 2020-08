“전세대란”…상승하는 전세금에 ‘민간임대주택’ 주목

부동산시장에서 전세 매물 잡기는 더욱 힘들어질 전망이다. 계속해서 이어진 부동산대책으로 규제가 강해지자 전세 매물이 줄어들고 가격이 상승하고 있기 때문이다. 이에 법적으로 임대료 상승률이 제한돼 안정적인 주거가 가능한 공공지원 민간임대주택이 대안책으로 떠오르고 있다.

실제로 전세 매물 부족 현상은 6.17대책 이후 심화됐다. KB부동산자료 주간 전세시장 동향에 따르면, 6월 15일 주간 전세수급은 165.9로 나타났으나 대책 3주가량이 지난 7월 6일 주간 전세수급은 167.5로 나타났다. 기본적으로 전세수급이 100을 넘을 경우 전세공급이 부족하다고 표현하는 것을 생각하면 기존에도 전세 매물이 부족하였고, 대책 발표 후 더욱 부족해진 상황임을 알 수 있다.

전세가격도 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 부동산114자료에 따르면, 전국 기준 3.3㎡당 전세평균가는 6월19일 833만원으로 나타났으며, 7월 17일 836만원으로 0.36%가 상승했다. 서울은 동일기간 1,53만원에서 1,541만원으로 0.45%가 상승하며 가장 높은 상승세를 보였고, 경기도 역시 840만원에서 843으로 0.23%가 상승했다.

업계에서는 이러한 전세가 상승 이유로 부동산대책으로 인해 불안정해진 시장 심리를 꼽았다. 일례로 이번 7.10대책으로 인해 다주택자에 대한 세금이 인상되자, 기존 전세형태의 매물을 반전세나 월세 형태로 변경해 인상된 세금을 세입자에게 전가하려는 움직임이 많아지고 있다. 이러한 이유로 전세 매물은 더욱 자취를 감추고 있다. 여기에 규제로 인해 대출이 제한된 수요자들은 내 집 마련의 문턱이 더 높아지고 있어 전세 매물을 선호하지만, 공급부족으로 결국 도돌이 표 상황이 된 것이다.

이처럼 치솟는 전세가와 시장 불확실성에 주거 불안이 심해지자 안정성 높은 공공지원 민간임대주택에 대한 관심이 커지고 있다. 공공지원 민간임대 아파트는 주변 아파트 시세보다 저렴하고 합리적인 임대료로 책정되며, 입주 전 전환 임대조건 및 갱신 시 보증금 변경이 가능해 상황에 따라 자유롭게 적용할 수 있기 때문이다.

금호건설이 8월 경기도 평택시 고덕국제신도시 A11블록에서 선보이는 ‘평택 고덕 어울림 스퀘어’도 공공지원 민간임대주택으로 지역 내 수요자들의 관심을 받고 있다. 이 단지는 기본적으로 임대 기간이 8년으로, 장기간 안정적인 거주가 보장되고, 임대료 상승률도 2년 주기로 5% 이하로 제한해 경제적 부담감을 완화시켰다. 또한 입주 전 상황에 맞는 전환임대조건으로 부담 없는 임대여건이 마련된다

평택 고덕 어울림 스퀘어는 지하 1층~지상 최고 20층, 13개동, 전용면적 69~105㎡, 총 660가구로 구성돼 있으며, 면적별로 살펴보면 전용 69㎡ 30가구, 84㎡ 389가구, 99㎡A 80가구, 99㎡B 80가구, 105㎡ 81가구 등으로 중소형평면부터 대형평면까지 골고루 구성돼 있다.

공공지원 민간임대주택은 민간 건설사에서 시공하는 만큼 일반 분양 브랜드 아파트와 동일한 상품과 내부 마감재 등을 적용한다. 때문에 공공임대주택보다 상품면에서 우수하다. 평택 고덕 어울림 스퀘어도 금호건설 브랜드 아파트답게 우수한 상품 설계가 적용된다. 전 가구를 남향 배치로 조성해 채광과 통풍을 극대화 했으며, 공원 같은 단지 조성을 위해 주차장 지하화 및 보행자 위주 단지 설계로 안전함을 더했다. 또한 전문성을 갖춘 업체를 통해 임대관리 및 시설관리를 운영한다.

또한 과거와 달리 공공지원 민간임대주택은 주거 인프라가 우수한 지역에 들어서 역세권 입지는 물론 각종 편의시설을 가까이에서 누릴 수 있다. 더불어 청약자격에도 제한이 없어 만19세 이상의 무주택자라면 누구나 청약이 가능하다. 또한 취득세 및 재산세 등 취득보유와 관련한 세재 부담도 없다.

또한 평택 고덕 어울림 스퀘어는 고덕신도시 중심에 위치해 ‘평택 예술의전당’, 홈플러스(송탄점), 고덕수변공원 등이 인접해 있으며, 고덕신도시 행정타운도 인근에 추진 중에 있다. 더불어 단지와 인접한 곳에 간선급행버스인 BRT정류장과 지하철 1호선 서정리역이 위치해 교통이 편리하다

분양관계자는 “평택 고덕 어울림 스퀘어는 전세금 상승으로 인한 주거 불안을 해소할 수 있어 안전한 주거상품인 만큼 최근 부동산시장에서 주목받고 있다”며 “사업지는 고덕신도시 중심에 위치해 교통, 행정, 상업 등 인프라를 보유해 평택은 물론 인근 지역에서도 문의가 이어지고 있다”라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr