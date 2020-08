SPC 허영인 회장, 폭우 피해 지역에 긴급 구호품 지원

SPC그룹 허영인 회장은 폭우로 피해를 입은 경기도와 충청북도 지역에 긴급 구호품을 지원했다고 밝혔다.

허영인 회장의 SPC그룹은 연일 지속된 폭우로 인해 큰 피해를 입은 지역에 SPC삼립 빵과 생수 각 1만개씩 총 2만개를 전달하기로 하고, 우선적으로 경기도 이천ㆍ용인ㆍ여주 등과 충청북도 충주ㆍ제천ㆍ음성 등에 빵과 생수 각 3천개씩을 대한적십자사를 통해 전달했다.

구호물품은 이번 수해로 피해를 입은 이재민들과 복구 인력, 자원봉사자들에게 전달될 예정이다.

SPC그룹 관계자는 “허영인 회장의 SPC그룹은 폭우로 인해 어려움을 겪고 있는 이재민들과 피해 복구 현장에 도움이 되고자 지원을 결정했다”며, “조속히 피해 복구가 이뤄지길 바란다”고 말했다.

한편, SPC그룹은 허영인 회장의 나눔과 상생의 철학에 따라 대한적십자사와 상시 협조 체계를 갖추고, 재해재난 발생 시 구호 물품 지원에 적극 나서고 있다. 2012년 전북 군산, 2014년 부산 기장, 2016년 울산 울주, 2017년 청주 수해, 삼척 산불, 포항 지진피해, 2018년 경북 영덕 태풍, 서울 폭염 피해, 2019년 강원도 산불과 강원ㆍ경북지역 태풍 피해 등에 긴급 구호품을 지원해왔다.

