"아리아, 살려줘" … 독거노인 구한 AI 스피커

경남 의령서 80대 도움 요청에 신속 대응

생활 필수 서비스로 안착

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] "아리아, 살려줘"

지난달 28일 오전 7시 35분께 경남 의령군 부림면 한 주택에서 아침의 정적을 가른 A(82) 씨의 한마디가 인공지능(AI) 스피커 '아리아'에 포착됐다.

'살려달라'는 의미를 인식한 스피커는 즉시 부림면 센터와 보안업체, 통신사로 긴급문자를 발송했다.

이를 가장 먼저 확인한 보안업체는 A 씨에게 전화를 걸어 상태를 확인한 뒤 곧바로 119 구급대원을 출동시켰다.

덕분에 신속하게 병원으로 이송된 A 씨는 치료를 무사히 마치고 현재 건강한 상태에서 여느 때와 다름없는 일상을 보내고 있다.

경남의 인공지능 통합돌봄 서비스가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에 효과를 입증하며 주민들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

AI 스피커 '아리아'는 간단한 말로 조명을 켜거나 음악, 날씨, 생활 정보를 들을 수 있는 비대면 복지서비스이다.

쌍방향 대화를 통해 치매 예방 서비스를 이용할 수 있고 코로나19 대응을 위한 생활 안전 수칙 같은 메시지도 전달할 수 있다.

또 응급상황 발생 시 도움을 요청하면 주간에는 돌봄 센터 케어 매니저, 야간에는 119등으로 자동 연결돼 24시간 비대면 돌봄 서비스를 받을 수 있다.

A 씨 같은 경우에도 새벽부터 고열과 답답함을 느끼다 설명서에 따라 "아리아 살려줘"라고 단 한 마디만 외치자 자동으로 문자가 발송됐다.

AI 스피커의 위급상황 서비스를 받고 싶으면 'SOS' 혹은 '아리아 살려줘'라고 말해야 한다.

지난해 11월 AI 스피커를 관내 독거노인들에 보급하며 군이 가장 신경 쓴 부분도 위급상황 발생 시 '아리아 도와줘'라고 외치도록 교육하는 것이었다.

대부분 노인은 위급상황이 닥치면 '119'부터 머릿속에 떠올렸기 때문에 자칫하면 AI 스피커가 무용지물이 될 수 있었기 때문이다.

처음엔 '이런 게 무슨 소용이냐'고 경계하던 노인들도 노래 재생, 날씨 확인은 물론 대화까지 가능한 스피커의 효능에 점점 마음을 열었다.

같은 공간 내에서 속삭이듯 작은 목소리로 말해도 이를 인식할 정도로 성능도 뛰어나, 나중에는 마을 내에 입소문이 퍼져 서로 설치를 해달라고 요청이 밀려들기도 했다.

특히 코로나19 확산 이후 되면 확인이 힘들어진 상황에서 '아리아'의 유용함은 더욱 빛나고 있다. 대면이나 전화 없이 감염병 예방수칙을 수시로 안내해 감염병에 취약한 노인들의 보건위생에도 도움이 됐다.

군 관계자는 "이제는 어르신들을 방문하면 '아리아 누구 왔나'라고 말씀하시는 등 일상에서 꼭 필요한 서비스로 자리매김했다"라며 "AI 스피커를 곧잘 활용하시며 잘 지내시는 모습을 보면 거기에 따른 보람이 크다"고 말했다.

이어 "다만 현재 스피커 이용 100가구를 한 명이 담당하고 있어 깊이 있는 돌봄이 힘든 점은 다소 아쉽다"며 "예산 등 문제가 걸려 있어 쉽지 않지만, 인력이 충원돼 시스템 효율을 높이면 더 큰 효과를 볼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

