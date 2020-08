사상 첫 5G 품질평가, SK텔레콤 웃었다…속도 1위

[아시아경제 조슬기나 기자] 사상 첫 5G 품질평가에서 SK텔레콤이 활짝 웃었다. 서울과 6대 광역시에 한해 실시된 이번 평가에서 SK텔레콤은 5G의 핵심인 '속도'는 물론 백화점ㆍ터미널 등 인빌딩 커버리지에서도 업계 1위를 차지했다. 5GB UHD 영화 1편을 다운받는 상황을 가정했을 때 이동통신 3사 중 SK텔레콤의 5G 이용자만 유일하게 1분 내 다운로드가 가능하다.

다만 아직까지 백화점 등 주요 다중이용시설에서 5G가 원활하게 사용되는 비중이 3사 평균 70%에도 미치지 못하는 등 5G 품질 논란이 우려된다. '디지털 뉴딜'의 핵심으로 5G가 '데이터 고속도로' 역할을 하기 위해서라도 투자 가속화가 필요하다는 목소리가 높아지는 배경이다.

과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 5일 이 같은 내용의 2020년도 상반기 5G 통신서비스 품질평가 결과를 공개했다. 평가 결과 서울시와 6대 광역시에서 ▲5G 평균 다운로드 전송 속도는 656.56Mbps ▲5G에서 LTE로의 전환율은 평균 6.19%를 기록했다. 과기정통부는 "서울시는 3사 평균 약 425.53㎢ 면적에서 커버리지를 구축해 임야를 제외한 대부분 지역에서, 6대 광역시에서는 도심 및 주요 지역에서 5G가 제공되고 있다"고 전했다.

이통사별로는 SK텔레콤이 가장 빠른 5G 속도를 자랑했다. 다운로드 속도를 기준으로 788.97Mbps를 기록하며 KT(652.10Mbps), LG유플러스(528.60Mbps)를 훨씬 앞섰다. SK텔레콤의 5G 속도는 LTE 평균 대비 5배 빠른 수준이다. 타사 대비로도 최대 50% 빨랐다. 클라우드게임, 증강현실(AR)ㆍ가상현실(VR) 등 5G 서비스의 핵심이라 할 수 있는 지연속도 역시 가장 우수한 성적을 나타냈다. 다중이용시설 내 5G가용률 또한 SK텔레콤(79.14%)이 가장 높았다. SK텔레콤은 총 1606개 시설에서 5G를 제공하고 있다. LG유플러스는 1282개 시설(가용률 60.08%), KT는 938개 시설(64.56%)로 파악됐다.

커버리지는 LG유플러스가 가장 앞섰다. 서울 지역에서 410~440㎢ 수준으로 3사 차이가 크지 않은 반면, 6대 광역시에서는 LG유플러스(993.87㎢)의 커버리지가 가장 넓었다. 이와 함께 5G 이용 중 LTE로 전환된 비율은 KT(4.55%, 다운로드 기준)가 가장 낮았다. 이어 SK텔레콤(4.87%), LG유플러스(9.14%) 순이다.

지난해 4월 5G 상용화 이후 국내에서 공식 품질 평가가 나오는 것은 이번이 처음이다. 과기정통부는 이번 평가 결과를 통해 이통사들의 5G 투자를 촉진할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 주요 다중시설에서 5G를 원활하게 사용할 수 있는 전파 신호세기(-105dBm 이상)의 비율은 아직 3사 평균 67.93%에 그친다. 교통시설 중 지하철은 지하 역 총 649개 가운데 313개 역에만 5G가 구축됐다.

과기정통부는 "5G 커버리지와 품질이 빠른 속도로 개선되고 있지만, 5G가 데이터 고속도로로서 중요하게 역할을 하기 위해서는 투자를 가속화할 필요가 있다"며 "국민이 5G 이용에 불편이 없도록 망 투자를 확대해야 할 것"이라고 강조했다. 과기정통부는 12월 이후 하반기 5G 품질평가 결과를 포함한 2020년 전체 통신서비스 품질평가 결과를 발표할 계획이다.

한편 이용자가 자신의 단말로 직접 측정하는 이용자 상시평가 결과는 ▲평균 다운로드 속도 622.67Mbps ▲업로드 속도 48.25Mbps로 정부평가 결과와 유사했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr