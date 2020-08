아임웰, 과채주스 '플레인주스 6종' 출시로 음료 라인업 강화

최근 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데 프리미엄 웰빙 간편식 브랜드 아임웰이 식물성 혁신 푸드 기업 올가니카와 함께 '플레인주스' 6종을 출시했다.

아임웰 플레인주스 6종은 '나를 위한 가벼운 습관'이라는 제품 슬로건에 맞춰 사과, 바나나, 레몬, 케일, 시금치 등 신선한 재료로 만든 착즙 주스다. 총 6가지 맛(오렌지, 라이트그린, 퍼플, 그린, 레드, 옐로우)으로 출시됐으며, 재료의 색을 이름으로 붙여 각 제품의 맛과 재료를 한 눈에 파악하기 쉽도록 했다.

아임웰 플레인주스는 물, 설탕, 인공첨가물을 넣지 않고 과일과 채소만 100% 담아 만들었다. 간편한 아침 식사나 식사 대용으로 활용하기에도 좋으며, 아임웰 도시락과 함께 든든하면서도 영양소 균형이 맞는 식단을 구성할 수도 있다.

초고압 비가열 방식인 HPP 공정으로 제조해 유해균은 안전하게 제거하고 재료의 맛과 색, 미네랄과 비타민 등 영양은 보존했다. 해당 제품을 섭취하면 채소와 과일의 식이섬유와 각종 영양소를 충분히 보충할 수 있으며, 체내 독소 등을 배출하는 데도 도움을 받을 수 있다. 아임웰은 공식 온라인몰에 권장 섭취 방법도 함께 안내하고 있으며, 특별히 휴가철을 맞아 플레인주스를 활용한 '바캉스 Before&After 집중관리 프로그램'을 운영하고 있다.

아임웰은 이번 신제품 출시를 통해 음료 라인업을 강화하여 소비자에게 더 다양한 구성으로 다이어트 식단을 제안하고자 한다. 올가니카는 프리미엄 주스 분야에 오랜 연구를 통해 기술력을 갖추고 있으며, 다양한 제품 라인업을 갖추고 있다. 게다가 올가니카와는 건강한 라이프스타일을 추구하는 브랜드라는 공통점을 갖고 있기에 금번 플레인주스 공동개발을 추진하게 되었다.

아임웰의 신제품 플레인주스 6종은 아임웰 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다. 한편, 아임웰은 다이어트 도시락, 샐러드, 음료 카테고리와 더불어 착한분식, 마스크, 건강기능식품 등 품목을 다양화하며 웰빙 라이프스타일 브랜드로 확장할 계획이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr