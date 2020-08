'LG 퓨리케어 듀얼 정수기' 출시 한 달 만에 1만대 돌파

빌트인 디자인 적용 주방 활용도 높여

180도 회전 가능한 2개 출수구 특징

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 퓨리케어 듀얼 정수기가 출시 한 달 만에 판매량 1만대를 넘어섰다고 5일 밝혔다. 전체 정수기 판매량 또한 제품 출시 후 10%가량 증가했다.

이 제품은 고객이 주방 공간을 넓게 사용할 수 있는 빌트인 디자인이 특징이다. 싱크대 아래쪽 수납장에 정수기 본체를 설치하고 물이 나오는 2개의 출수구를 외부에 노출했다.

냉수, 온수, 정수가 나오는 출수구 외 물을 전기분해 해 만든 클린 세척수가 나오는 출수구도 있다. 클린 세척수는 식재료와 식기류 등을 세척하고 살균하는 데 용이하다. 각 출수구는 180도 회전이 가능해 공간 활용도를 높였다.

LG전자는 클린 세척수가 한국건설생활환경시험연구원과 한국화학융합시험연구원에서 시험한 결과 행주와 칫솔에 붙어있거나 세척수에 섞이게 되는 대장균, 황색 포도상구균, 녹농균을 99.99% 제거한다고 밝혔다.

제품은 총 3단계 복합필터를 탑재, 한국정수기공업협동조합은 복합필터가 물속의 수은, 납, 철 등 중금속 7종을 포함해 총 35종의 유해물질을 제거한다고 인증했다. 특히 UF필터는 구멍 크기가 0.1~0.3㎛로 이보다 큰 세균이나 박테리아를 제거할 수 있다.

‘UVnano 안심살균’ 기능은 UV(자외선) LED를 사용해 출수구 코크를 99.99% 살균한다. 이 기능은 정수기가 1시간마다 알아서 작동하고 고객이 원할 때에도 버튼만 누르면 사용이 가능하다.

LG전자는 제품 편의성과 위생 기능 덕분에 회사 정수기 전체 판매량 가운데 퓨리케어 듀얼 정수기가 차지하는 비중이 지난달 말 기준 40%에 육박했다고 설명했다.

회사는 사용자가 케어솔루션 서비스에 가입할 경우 1년에 한 번씩 정수기 내부에서 물이 흐르는 직수관을 무상으로 교체해주고 케어솔루션 매니저가 3개월마다 방문해 고온살균과 고압세척으로 제품을 99.99% 살균해 철저하게 위생을 관리해준다고 밝혔다.

윤경석 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 “편리함은 물론 고객이 안심하고 물을 마실 수 있도록 차별화된 위생 기능을 갖춘 LG 퓨리케어 정수기를 앞세워 프리미엄 정수기 시장을 선도할 것”이라고 강조했다.

