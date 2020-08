[아시아경제 김봉주 인턴기자] 안혜경이 청바지를 입은 날씬한 몸매를 자랑했다.

4일 방송인 안혜경은 인스타그램에 "그냥 그저 그런날.. 기분 좋아 소리치고 싶은날.. 아무하고도 말하고 싶지 않은 날.. 웃어도 하루, 울어도 하루. 당신의 하루는 어떤가요?"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 안혜경이 청바지와 체크무늬 셔츠를 입고 사진을 찍는 모습이 담겼다.

한편, 안혜경은 SBS 예능 프로그램 '불타는 청춘'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr