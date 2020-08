성우 꿈나무 어린이들의 꿈을 향한 도전! ‘대원 키즈 성우단 3기’ 수료

애니메이션 전문 채널 애니원, 애니박스를 운영하는 대원방송(대표: 곽영빈)에서 지난 7월 31일 ‘대원 키즈 성우단 3기’ 더빙체험과 수료식을 진행했다.

어린이 꿈 실현 프로젝트 ‘대원 키즈 성우단’은 이번이 세 번째 기수로 성우를 꿈꾸는 일반 어린이들을 선발하여 전문 성우들의 코칭, 애니메이션 더빙, TV 출연 기회 등을 제공하고 있다. 1기 3명, 2기 4명 수료에 이어, 이번 3기에서는 ‘파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스’를 주제로 남녀 어린이 각 2명씩, 총 4명의 어린이들이 선발되었다.

선발된 어린이들은 2인 1조로 각 ‘루팡포스’와 ‘패트롤포스’ 역을 맡아 더빙체험을 진행했다. 파워레인저 변신, 액션, 일상 등 작품 속 다양한 장면들을 전문 성우들의 코칭을 받으며 연습한 뒤 직접 ‘파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스’의 주인공이 되어 더빙을 진행했다. 3기 어린이들은 전문 성우와 함께 어우러져 각자 맡은 역할을 멋지게 소화하며, 성우로서 끼와 가능성을 한껏 뽐냈다.

대원 키즈 성우단 3기 어린이들의 더빙체험 모습과 직접 더빙한 애니메이션 영상은 8월 중순 애니원, 애니박스 채널을 통해 방송되며 애니원, 애니박스 공식 유튜브 채널에서도 공개될 예정이다.

3기에 이어 오는 8월 15일부터 4기 모집을 시작한다. 이번 주제 작품은 애니원, 애니박스에서만 만날 수있는 ‘재채기 대마왕 2020’으로 진행될 예정이다. 주인공이 초등학생으로 어린이들이 조금 더 친근하고 사실적인 목소리 연기를 보여줄 것으로 기대된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr