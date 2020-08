이상스쿨, 대학생 주식투자 경연대회 ‘쇼미더주식’ 성료

청년층의 올바른 경제관 형성을 도와 건강한 투자문화 확산 장려

실전 자산관리를 위한 실용적 금융 인사이트 공유

재테크 교육 플랫폼 이상스쿨은 지난달 23일 대학생을 대상으로 개최한 주식투자 경연대회 ‘쇼미더주식’을 성황리에 마쳤다고 4일 밝혔다.

주식투자 경연대회 ‘쇼미더주식’은 건강한 투자문화 확산을 위한 캠페인의 일환으로 이상스쿨이 작년부터 운영하는 금융 교육 프로그램이다. 투자에 관심 많은 청년층에게 올바른 경제관 형성을 돕기 위해 매회 규모를 확대해왔다. 올해 행사는 코로나 19로 인한 지역감염 확산 방지를 위해 온라인 강연으로 전환하여 진행되었다.

이번 경연대회에는 이상스쿨 서포터즈 3기 대학생들이 팀별로 참가하였으며, 종합금융 플랫폼 이상투자그룹의 이상우 대표와 변원규 수석 전문가, 종합 미디어 커머스 플랫폼 이상미디랩의 장지웅 대표가 심사를 맡았다.

행사는 참가자들의 시장 분석 발표와 이에 대한 심사단 평가, 시상 순으로 진행되었다. 특히 올해는 미·중 무역 분쟁과 코로나 19에 따른 경기침체 우려로 인해 어느 때보다 투자 판단이 어려워진 상황에서 ‘이상스쿨과 함께하는 증시전망과 유망종목’이라는 주제로 진행되어 그 의미를 더했다. 참가자들은 증시 전망, 유망종목 분석, 핵심 투자전략 등 각자 쌓아온 금융 지식과 경험을 발표하는 시간을 가졌다.

경연 결과, 냉철한 증식 분석과 높은 종목 이해도를 보인 2조(박석영, 고경하, 이수민 참가자)의 넷마블 종목분석이 1등을, 5조(박경하, 손희진, 신미림, 최세원, 한종원)의 카카오 종목분석이 2등을 차지하였다.

심사단은 평가와 관련하여, 현 증시의 이해를 기반으로 한 유망종목 선정 여부, 명확한 인과관계 분석 등을 주요 평가 기준으로 삼았다고 밝혔다. 또한, 참가팀별 실전 자산관리를 위한 기술적 분석 방법 등 실용적인 금융 인사이트를 제시하였다.

한 참가자는 “이번 주식투자 경연대회는 금융 인사이트를 압축적으로 경험한 실무교육의 장”이었다며 “앞으로 더 많은 친구가 이상스쿨 서포터즈를 주식분석 역량 증진의 기회로 삼았으면 좋겠다”고 소회를 밝혔다.

심사위원으로 참가한 이상우 이상투자그룹 대표는 “앞으로도 이상스쿨은 실전 투자 교육 서비스를 제공하고 대한민국 경제에 건강한 재테크 문화 조성을 위해 앞장설 것”이라고 강조하며 “이상스쿨 서포터즈로 활동하는 대학생들에게 실질적인 주식 투자 전략과 마케팅 실무를 경험할 수 있게 하여 궁극적으로는 취업 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.

이상스쿨은 수상팀들에 소정의 △’신세계 상품권’을, 참가자 전원에게는 △전자 공시시스템 지침서 ‘주가 급등 사유 없음’ 신간을 증정하였다.

한편 이상스쿨은 전자 공시 지침서 <주가 급등 사유 없음>을 비롯해 <이상하게 쉬운 주식>, <주식 차트 절대 비기 300선!> 등 출간한 책 모두 교보문고 eBook(sam 무제한 코너 기준) 베스트셀러를 달성 중인 재테크 교육 플랫폼 회사이다. 또한 대학생 경제·금융 연합동아리 ‘FRI(Financial Research Institute)’ 출신 학생 등 경제 분야에서 활동을 펼치는 이들 중에서 매 분기 선발해 이상스쿨 서포터즈를 운영하고 있다. 2021년에 활동할 이상스쿨 서포터즈 4기는 올해 말 30명 이내로 선발해 소수 정예로 진행될 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr