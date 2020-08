에듀윌 이솔 교수 “소방공무원 영어, 문제유형 분석으로 쉽게 접근하세요”

소방공무원 시험이 2022년부터 전면 개편된다. 현행 국어, 영어, 한국사 3개의 필수과목과 2개의 선택과목에서 필수 5과목을 치르는 방식으로 바뀌는 것. 국어와 고교과목은 폐지되지만, 영어 과목은 필수과목으로 그대로 치르게 된다.

공무원 수험생에게 영어는 복병이다. 실제로 공무원 시험 설명회에서는 영어 과목에 대한 어려움을 토로하는 수험생들이 많다.

이에 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 소방공무원 영어 에듀윌 대표 교수인 이솔 교수를 만나 소방공무원 영어 학습 전략에 대해 들어봤다.

이솔 교수는 “영어에서 좋은 성적을 받으려면 문제 유형을 분석해 영역별로 최적화된 학습 전략을 세워야 한다”고 말한다.

구문독해는 끊어읽기 학습으로 빠르고 정확하게, 유형별 독해는 유형에 따라 전략적으로 학습해야 한다고 조언했다. 이어서 어휘 부분의 경우 빈출 어휘를 집중적으로 암기하면서 반복적으로 학습해야 한다고 전했다.

마지막으로 문법은 한 권의 제대로 된 기본서를 반복해서 학습해야 하며, 소방 특채의 핵심 파트인 생활 영어는 상황별 예문을 정리하고 특이한 이디엄은 따로 정리하는 버릇을 만드는 것을 추천했다.

에듀윌 소방공무원 영어 이솔 교수는 시험에 나오는 포인트만 집중적으로 제시해 쉽고 재미있는 강의를 선사하는 것으로 유명하다. 수업에서는 이솔 교수만의 쉬운 암기법과 이해로 끝내는 핵심 문법 등의 노하우를 확인할 수 있다.

독해는 단기간에 점수를 올리기 힘든 과목 중 하나다. 이 교수는 “긴 문장 구조의 꼼꼼한 분석부터 유형별로 숲을 볼 수 있는 능력까지 키울 수 있도록 만들어 드리겠다”고 자신감을 내비쳤다.

마지막으로 이솔 교수는 “수험생활을 짧고 굵게 끝내 드리기 위해 효율적인 강의를 선사하겠습니다. 꿈과 열정을 가지고 있다면 목표는 충분히 이룰 수 있습니다. 합격으로 가는 그날까지 응원하겠습니다”라며 수험생들을 위한 격려를 아끼지 않았다.

에듀윌 소방공무원 영어 이솔 교수의 강의는 온라인을 비롯 독한에듀윌 노원, 노량진 소방학원에서 수강할 수 있다.

