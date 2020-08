‘대봉교역 태왕아너스’, 입지ㆍ미래비전ㆍ상품성 다 갖췄다

-남구 재개발ㆍ재건축개발사업 수혜단지의 높은 미래가치

-도시철도 3호선 대봉교역 역세권, 초품아 아파트



오는 8월 14일 견본주택 오픈을 앞두고 있는 ‘대봉교역 태왕아너스’가 뛰어난 입지에 걸맞은 뛰어난 상품성으로 수요자들의 기대감을 높이고 있다.

도심 재생사업으로 새롭게 주목받고 있는 대봉동과 봉덕동을 잇는 프리미엄 주거라인의 중심에 오는 ‘대봉교역 태왕아너스’는 편리한 도심의 역세권, 초품아 아파트로 이미 주목받고 있는 단지다.

도시철도 3호선 대봉교역 역세권으로 달구벌대로, 명덕로, 신천대로 등 편리한 교통을 자랑하며, 대구 최고의 상권인 동성로와 반월당까지의 진입도 수월하다. 그리고 대백프라자 등 풍부한 편의시설이 인접하고 있으며, 신천스케이트장과 물놀이장이 있는 신천둔치공원, 카페와 음식점이 즐비한 김광석거리도 바로 앞에서 누릴 수 있다.

또한 바로 옆 대봉초가 있는 초품아 아파트로 안전한 교육환경을 자랑한다. 인근 어린이집, 유치원은 물론 대구중과 경북여고, 사대부고 등도 가깝게 자리잡고 있다.

여기에 남구 대명동, 봉덕동 일대의 대규모 재건축?재개발사업이 추진예정에 있고, 대구시가 2025년까지 신천의 생태복원과 함께 역사, 문화, 관광자원화를 목표로 하는 신천 프로젝트가 예정되어 있어 개발수혜단지로의 미래가치까지 뛰어나다.

㈜태왕(대표이사 회장 노기원)은 제품에도 심혈을 기울였다. 건설명가의 자존심을 살릴 상품성을 적용해 ‘태왕아너스’ 브랜드 가치를 한 번 더 끌어올린다는 전략이다.

먼저 도심 속 신천을 품은 쾌적단지답게 세대 내에 미세먼지를 차단해주는 청정시스템을 도입했다. 현관 천장의 에어샤워 청정기와 브러쉬 청정기로 미세먼지를 흡입 제거해 오염된 먼지가 실내로 유입되는 것을 방지하는 시스템이다.

또 하나 눈에 띄는 부분이 KT AI아파트 시스템이다. KT인공지능 스피커를 이용한 음성제어와 스마트폰 앱을 이용한 원격제어로 집안을 움직일 수 있다. 조명, 난방, 가스밸브, 냉방, 환기제어 등을 음성명령으로 제어할 수 있고 단지 내 공용부시설의 택배, 방문자, 관리비 조회부터 엘리베이터호출, 커뮤니티 시설예약, 주민투표, 놀이터 CCTV확인도 가능하다. 여기에 세대별로 지급되는 음성인식 블루투스 AI 스피커를 통해 스마트 가전 연동은 물론, 지식검색과 음악감상 등의 기능도 별도의 조작없이 음성만으로 제어할 수 있다.

‘대봉교역 태왕아너스’의 특화설계도 소비자들의 눈길을 끈다. 주거만족도를 높이기 위해 천장고를 2미터35센티로 기존 천장고보다 높였다. 특히, 거실의 경우 10센티미터 정도의 우물천장이 시공돼 개방감을 극대화했다. 세대내 인테리어도 고급스러운 이미지를 연출하고 전 타입 3연동 현관중문 설치를 통해 세대 입구에서부터 개방감 및 공간활용이 편하도록 설계했다.

남구 이천동 295-7번지 일원에 들어설 ‘대봉교역 태왕아너스’는 남구 한마음주택재건축정비조합사업으로 지하 2층~지상 20층 6개동 412세대로 구성된다. 이 중 일반분양분은 289세대로 전용면적 기준 59㎡A 127세대, 84㎡A 35세대, 84㎡B 34세대, 84㎡C 93세대로 8월 14일 견본주택을 공개하고 본격적인 분양에 나선다. 견본주택은 동구 동대구로 458번지, 현대시티아울렛 바로 옆에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr