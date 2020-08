바디프랜드, 실소유주는 '특허왕'?②

# 국내 안마의자 업계 1위 바디프랜드가 번번이 상장의 문턱에서 좌절하고 있다. 불투명한 지배구조와 회사 내 갑질 문제로 발목이 잡히더니, 이번엔 허위 과장광고로 철퇴를 맞아 상장을 보류했다. 매출 5000억원을 바라보는 바디프랜드는 무사히 상장할 수 있을까.

[아시아경제 장효원 기자] 바디프랜드가 보유한 의료기술 특허의 발명자 명단에 비전문가인 강웅철 바디프랜드 이사가 포함된 것으로 확인됐다. 강 이사는 바디프랜드의 실소유주로 알려졌다.

특허 발명자 명단에는 실제 기술 기여를 한 진정한 발명자만이 이름을 올릴 수 있지만, 강 이사는 의료 전문가가 아니라 논란이 예상된다. 또한 강 이사가 특허 발명자로 본인을 직접 등록해 회사로부터 이득을 취했다면 업무상 배임이 될 수 있다는 지적도 나온다.

3일 특허청에 따르면 바디프랜드가 출원하고 등록한 특허 88개 중 강 이사가 발명자 또는 공동 발명자로 올라있는 특허는 27건이다. 이들 특허 중 일부는 의료 분야 전문지식이 없으면 개발하기 힘든 기술로 파악된다.

앞서 허위·과장 광고로 공정위로부터 검찰 고발된 키 성장 안마의자 관련 특허와 직원 대상 임상으로 논란을 빚은 브레인마사지 관련 특허에도 강 이사가 공동 발명자로 이름을 올리고 있다.

강웅철 이사는 바디프랜드 최대주주인 비에프에이치홀딩스의 지분 81%를 보유한 최대주주다. 실제 바디프랜드의 오너인 셈이다. 조경희 바디프랜드 전 대표의 사위로 알려졌다.

문제는 강 이사가 의료 전문가가 아니라는 점이다. 특허법에 따르면 ▲발명에 대해서 일반적 관리나 추상적 조언만 한 단순 관리자 ▲발명자의 지시에 따른 단순 보조자 ▲발명자에게 자금, 설비 등만 제공한 원조자는 특허 발명자에 해당하지 않는다.

강 이사는 현재 바디프랜드 내에서 해외영업, 신사업 부문과 함께 메디컬R&D센터 업무도 맡고 있다. 메디컬R&D센터 관리자더라도 본인의 기술 기여가 없으면 특허 발명자가 될 수 없다는 뜻이다.

A 변리사는 “특허를 출원할 수 있는 권리는 대가를 받고 양도할 수 있지만 특허 발명자는 원칙적으로 실제 발명한 사람이 발명자”라고 설명했다.

또한 강 이사가 특허 발명자 지위를 이용해 회사로부터 직무 발명 보상금을 받았다면 더욱 논란이 될 수 있다. 직무 발명 보상금은 기업 소속 연구진이 발명한 특허 기술의 권리를 기업이 갖는 대신 발명자에게 회사가 적절한 보상금을 지급하는 제도다. 현재 바디프랜드는 IP전략실을 운영하며 직무발명 보상금을 지급하고 있다.

법조계 관계자는 “회사 경영진이 실제 개발에 참여하지 않고도 특허 발명자에 이름을 올려 직무 발명 보상금을 받았다면 업무상 배임이 될 수 있다”고 말했다.

이 같은 지적에 대해 바디프랜드 측은 “특허의 경우 꼭 해당 분야의 전문가가 아닐지라도 새로운 아이디어를 변리사 등 전문가의 도움을 받아 충분히 출원 가능하다”며 “키성장 특허의 경우 하이키 안마의자에 접목하는 실제 연구개발 과정은 의료 전문가들이 주도해서 수행했다”고 밝혔다.

한편 강 이사는 지난해 미국 특허청에 등록한 핵심 상표권을 개인 명의로 출원해 논란을 빚은 바 있다. 또 2015년에는 강 이사 개인이 보유한 국내 상표권을 180억원에 바디프랜드로 매각하기도 했다.

