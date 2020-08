한국도로공사 원주(부산,춘천)휴게소는 하계 휴가철을 맞아 코로나19의 예방 및 감염전파 차단을 위하여 “계산대 가림 막, 테이블 투명 칸막이 설치 및 2m 거리두기 스티커, 배너 등”을 이용하여 휴게소를 이용하는 이용객에게 코로나19에 대한 고객홍보는 물론 코로나19 예방 및 관리를 위하여 일 3회 방역소독을 실시하고 있다.

휴게소 관계자는 “한국도로공사와 관계기관의 정부정책을 적극 이행해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 휴게소가 되도록 노력 하겠다”고 밝혔다.

