(주)에이치앤디이 진영(순천&부산)휴게소(대표이사 송상규)는 하계 휴가철을 맞아 신종 코로나 바이러스 극복을 위한 희망 이벤트 행사를 펼쳤다.

이번 이벤트 행사는 고객들의 활기찬 삶을 응원하기 위해 진행 했으며, 손소독제 100개, 덴탈마스크 200개, 손세정물티슈 250개를 무상 제공하였다.

진영(순천&부산)휴게소는 매년 휴게소를 이용하는 고객들에게 감사한 마음을 전하고자 다양한 고객서비스 행사를 진행해 오고 있다.

진영(순천)휴게소 허영재 소장은 “코로나19로 어려운 시기를 함께 이겨내고자 하는 마음을 담아 이번 행사를 진행했다”며 고객 안전이 최우선이라는 생각으로 자체 방역 강화에 힘쓰겠다고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr