한국도로공사 동해고속도로에 위치한 옥계(속초방향)주유소는 여름성수기 방문고객수 증가에 따른 원활한 주유서비스를 위하여 주유구 위치에 관계없이 어느위치에서든 주유를 할 수 있는 주유기 연장 호스릴을 설치해 운영중이다.

‘연장 호스릴’이란 주유호스를 길게 늘어뜨려 사용할 수 있게 만든 장치로, 유류주입구 위치에 관계없이 어느방향으로 진입하여도 주유가 가능하다.

해당 설비를 설치함으로써 주유고객수 증가로 인한 혼잡, 대기시간을 줄여 고객만족도 상승에 크게 기여할것으로 기대하고 있다며 지속적인 고객서비스 상승에 노력하겠다 고 밝혔다.

