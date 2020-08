박능후 "집중호우 피해 최소화 동시에 방역 소홀함 없어야"

[아시아경제 조현의 기자] 박능후 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장은 3일 "정부와 각 지방자치단체의 모든 공직자는 집중호우로 인한 피해를 최소화하면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역에도 소홀함이 없도록 최선의 노력을 다해달라"고 당부했다.

박 1차장은 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 중대본 회의에서 이같이 말했다. 이날 중대본 회의는 집중호우 상황점검회의로 평소보다 45분가량 늦게 시작됐다.

그는 "수도권과 중부권에 호우가 집중되면서 많은 피해가 발생하고 있다"며 "코로나19에 대응하고 있는 상황에서 집중호우까지 겹쳐 국민과 일선 현장의 어려움이 클 것"이라고 우려했다.

박 1차장은 "현재 코로나19 국내유입을 차단하고 휴가철 방역을 위한 활동을 강화하는 등 철저한 방역 대응 체계를 유지해야 하는 상황"이라며 "방역을 위한 노력과 함께 집중호우에 취약한 부분이 없는지 경각심을 가지고 다시 돌아봐 달라"고 했다.

