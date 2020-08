인천TP, 문화콘텐츠 제작지원 참여기업 모집…4곳에 최고 1억원씩

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 '문화콘텐츠 제작지원 사업'에 참여할 기업을 오는 10일까지 모집한다.

지원 부문은 비즈니스 모델 창출 등 상용화를 돕는 '사업화 콘텐츠 제작지원', 온라인쇼핑과 원격평가 및 가상 교육실습 등 포스트 코로나에 대비한 '언택트 콘텐츠 제작지원' 등 2개 분야다.

인천TP는 공모를 통해 분야별로 2건씩 모두 4개 과제를 선정, 콘텐츠 제작에 들어가는 비용을 한 과제에 많게는 1억원까지 지원할 예정이다.

지원 대상은 만화, 영화(영상·특수영상 등), 게임, 애니메이션, 캐릭터, 지식정보(VR·AR·MR 등), 콘텐츠 솔루션(콘텐츠 기술·플랫폼 제작 등) 등의 콘텐츠를 자체 제작·개발하는 인천에 본사를 둔 기업이다.

지원신청은 기업지원정보제공 사이트 비즈오케이(http://bizok.incheon.go.kr)를 통해 접수하면 된다.

자세한 내용은 인천TP 홈페이지(www.itp.or.kr)를 참조하거나, 인천TP 문화산업지원센터(032-876-5073)로 문의하면 된다.

인천TP 관계자는 "지속적인 서비스 제공이 가능한 사업성 높은 과제를 중점 지원할 계획'이라며 "특히 포스트 코로나를 겨냥한 언택트 융합콘텐츠 개발지원은 신규시장 발굴과 기업 경쟁력 강화가 기대된다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr