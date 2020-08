[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업중앙회는 웨딩업체 더파티움, DMC타워웨딩과 업무협약을 맺었다고 1일 밝혔다.

업무협약은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 결혼식 연기·취소로 어려움을 겪는 웨딩업체를 지원하고 소상공인 웨딩 비용을 절감하는 상생 방안으로 추진됐다. 지원대상은 중앙회가 운영하는 노란우산 고객 및 공제기금, 보증공제, 손해공제, PL단체보험 가입 고객이다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 “소상공인에게 다양한 복지서비스를 제공하기 위해 웨딩 제휴서비스를 마련했다”며 “소상공인의 복지증진을 위해 앞으로도 많은 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

