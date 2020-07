검찰, 89세 이만희 신천지 총회장 ‘코로나 방역방해’ 혐의로 구속…“고령·지병에도 증거인멸 우려”

법원, 8시간 30분 영장실질심사 끝에 영장 발부

교회자금 56억원 횡령 혐의도

[아시아경제 최석진 기자] 허위의 신도 명단을 제출하는 등 방법으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 활동을 방해한 혐의로 이만희 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 총회장(89)이 결국 구속됐다.

법원은 이 총회장의 범죄 혐의가 일정 부분 소명됐으며 추가 증거인멸의 우려가 있다고 봤다. 또 비록 그가 나이가 많고 지병도 있지만 수감생활이 불가능할 정도는 아니라고 판단했다.

이 총회장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 맡은 이명철 수원지법 영장전담판사는 1일 새벽 이 총회장에 대한 구속영장을 발부했다.

이 판사는 “범죄사실에 대해 일부 다툼의 여지가 있으나 일정 부분 혐의가 소명됐다”며 “수사 과정에서 조직적으로 증거를 인멸한 정황이 발견되며 종교단체 내 피의자의 지위 등에 비춰볼 때 향후 추가적인 증거인멸의 염려를 배제하기 어렵다”고 이유를 밝혔다.

이어 “고령에 지병이 있지만 수감생활이 현저히 곤란할 정도라고 보이지는 않는다”고 덧붙였다.

전날 오전 10시30분부터 오후 7시까지 장장 8시간30분에 걸쳐 영장실질심사를 진행한 이 판사는 이날 오전 1시20분께 이 총회장에 대한 구속영장을 발부했다.

영장실질심사를 마친 뒤 수원구치소로 이동해 결과를 기다리고 있던 이 총회장은 그대로 구속됐다.

지난달 28일 검찰은 감염병예방법 위반 및 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 이 총회장에 대한 구속영장을 청구했다.

이 총회장은 신천지 신도들을 중심으로 코로나19가 급속도로 확산됐던 지난 2월 신천지 간부들과 공모해 방역 당국에 신도 명단과 집회 장소를 축소해 보고한 혐의를 받는다.

또 신천지 연수원인 평화의 궁전을 신축하는 과정에서 50억여원의 교회 자금을 가져다 쓰는 등 56억원을 횡령한 혐의도 받고 있다.

이밖에 2015년부터 지난해까지 지방자치단체의 승인 없이 해당 지자체의 공공시설에서 종교행사를 연 혐의도 있다.

검찰은 앞서 신천지 과천총회 본부 소속 총무 등 3명을 구속기소하고, 다른 간부 4명을 불구속 기소한 상태다. 이 총회장은 이들과 함께 재판을 받게 될 전망이다.

검찰은 지난 2월 27일 전국신천지피해자연대(전피연)로부터 이 총회장에 대한 고발장을 접수하고 수사를 벌여왔다.

지난 5월 22일에는 신천지 과천 총회본부와 가평 평화의 궁전 등을 압수수색 하며 강제수사로 전환했다.

수사 과정에서 검찰은 신천지가 제출한 자료와 방역당국이 확보한 자료가 일치하지 않음을 확인, 신천지 주요 간부들을 구속하고 재판에 넘겼다.

그리고 지난달 17일과 23일 두 차례에 걸쳐 이 총회장을 소환조사한 뒤 같은달 28일 구속영장을 청구했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr