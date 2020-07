유로존, 2분기 GDP -12.1%…25년 만에 최악(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 유로존 2분기 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 12.1% 감소한 것으로 나타났다. 유로존은 유럽연합(EU)에서 유로화를 사용하는 19개 회원국을 말한다.

EU 통계국인 유로스타트는 31일 유로존 2분기 GDP가 -12.1%를 기록했다고 밝혔다. 1분기 GDP는 -3.6%를 기록했다.

EU 27개 회원국 전체의 GDP는 전분기 대비 11.9% 떨어졌다.

이는 유로스타트가 1995년 해당 통계 작성을 시작한 이래 가장 큰 폭의 감소다.

스페인과 이탈리아의 GDP도 전분기 대비 감소했다. 스페인 2분기 GDP는 -18.5%를 기록했고, 이탈리아 2분기 GDP는 -12.4%를 기록했다.

EU 회원국들은 지난 3월 봉쇄 조치를 폭넓게 도입했다가 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 둔화하자 5월께부터 단계적으로 봉쇄를 완화했다.

AFP 통신은 각국이 제한 조치를 계속 풀면 꽤 빠른 회복이 있을 수 있지만, 전문가들은 신속한 'V'자형 회복은 가능성이 낮다고 본다고 보도했다.

