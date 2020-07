속보[아시아경제 김가연 기자] 31일 일본에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 1500여 명을 기록해 사흘 연속 최다 기록을 경신했다.

NHK에 따르면 이날 일본에서 확인된 코로나19 신규 확진자는 오후 8시 현재 1557명으로 일일 확진자로는 가장 많은 수치를 보였다.

이로써 일본 코로나19 확진자는 29일 1264명, 30일 1301명에 이어 31일까지 계속적인 증가 추세를 보였다.

현재 일본 코로나19 누적 확진자는 3만7078명, 사망자는 1023명을 기록 중이다.

