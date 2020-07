[아시아경제 김지희 기자] 31일 낮 12시 50분께 경기 포천시 어룡동의 한 침대 제조공장에서 발생한 불이 약 4시간 만에 완전히 진화됐다.

이번 화재로 조립식 패널로 된 891㎡ 규모의 1층짜리 건물과 매트리스 200여개가 불에 탔다. 재산 피해는 2억6367만원에 달하는 것으로 추산된다. 다만 이번 사고로 인명피해는 발생하지 않았다.

이날 진화 작업에는 소방인력 64명과 장비 21대가 투입돼 큰 불길은 약 1시간 만에 잡혔다.

소방당국은 현재 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

