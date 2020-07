여성단체, 박원순 휴대전화는 "서울시 폰" 수사 재개 촉구…다시 시작된 2차가해

여성단체 "박원순 폰은 서울시 것…포렌식 재개해야" 촉구

일부 지지자들 "정치적 음모" "고인 모독" 2차 가해

[아시아경제 김가연 기자] 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자 A 씨 측이 박 전 시장의 휴대전화 포렌식을 중단한 법원 결정에 유감을 표한 가운데 피해자를 향한 2차 가해성 발언이 이어지고 있다.

피해자 지원단체 한국성폭력상담소·한국여성의전화는 31일 '서울시장 사건 업무폰 포렌식 중단에 대한 피해자 측 강력 문제 제기 입장'이라는 성명을 내고 포렌식 재개를 촉구했다.

복수의 매체에 따르면 전날(30일) 서울북부지법은 박 전 시장 가족 측이 신청한 휴대전화 압수수색에 대한 준항고와 포렌식 절차에 대한 집행정지를 받아들였다. 이에 따라 준항고 재판에 대한 결정이 나올 때까지 포렌식 작업은 전면 중단된 것으로 전해졌다.

단체 측은 "유족의 준항고 신청만으로 사실상 수사가 중단된 상황이며, 이에 강력한 유감을 표한다"며 "해당 폰은 서울시 명의의 폰이며 기기값 및 이용요금을 9년간 서울시에서 납부했다. 박 전 시장은 해당 폰으로 업무와 개인 용무를 함께 해왔고 직원에 대한 여러 전송 행위 등도 해당 폰을 통해서 했고, 해당 폰은 가족에게 환부되는 대상도 아니다"라고 강조했다.

이어 "해당 폰에 대한 포렌식 및 수사는 재개되어야만 한다. 업무상 책무를 사라지게 하는 선례가 될 수 있는 이와 같은 결정은 반드시 재고되어야 한다"며 "박 전 시장 업무폰은 변사사건에서 취득되었으나 해당 폰은 현재 고소된 강제추행, 업무상 위력에 의한 추행, 통신매체이용음란 혐의 입증과정의 증거물이기도 하다"라고 강조했다.

이어 "다시 말하면 해당 폰이 수사 증거물이라는 점은 부정될 수 없다. 동시에 추가 고발된 공무상기밀누설죄 수사상 중요 자료"라며 "이 사건은 신속한 수사가 시급하다. 업무폰은 고소된 바 있는 범죄 수사와 혐의 입증에서 필요한 증거물인바, 동 업무폰에 저장된 일체 자료에 대한 포렌식은 반드시 이루어져야 한다"고 촉구했다.

이 가운데 일부 박 전 시장 지지자들이 피해자를 향한 2차가해성 비난을 쏟아내고 있어 논란이다. 이들은 "박 시장이 죽음으로 죗값을 모두 치뤘다"며 포렌식 강행은 고인 모독에 해당된다고 주장하고 나섰다.

한 누리꾼은 포털사이트 뉴스 댓글란을 통해 "죽음으로 죗값을 대신했다"며 "이렇게까지 난리를 치는 건 다분히 정치적 의도가 있다고 봐야 되지 않나"라고 말했다.

또 다른 누리꾼 또한 "고소인이 '가짜 미투'를 해서 증거를 제시하지 못하니 굳이 망자의 사생활을 파헤칠 필요는 없다"며 "고소인이 증거를 제시하면 확인을 위해 포렌식을 진행 하겠으나 정치질만 거듭하고 있는 상황"이라고 주장했다.

일각에서는 피해자를 '피해자라 주장하는 사람', '자칭 피해자'라고 불러야 한다는 주장도 나왔다.

이밖에도 "증거가 없으니 박 전 시장 폰 내용을 보고 증거를 만들겠다는 소리네", "성추행이 아무리 나빠도 고인에게 이러는 건 쇼로밖에 안 보인다", "고인 모독이다", "박 전 시장 핸드폰으로 정치 관련 내용도 다 훔쳐보려고? 아니면 고소인 폰 보면 지령이라도 나오려나" 등의 비난이 쏟아졌다.

전문가는 이같은 2차 가해 행위가 성범죄에 대한 왜곡된 시각에서 비롯됐다고 지적했다.

이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 지난 21일 CBS라디오 '시사자키 정관용입니다'에서 "우리나라에는 적법한 절차와 무죄 추정의 원칙에 따라 이제 입증의 과정을 거쳐야만 유무죄가 가려지는 사법절차를 갖고 있다"며 "피해자를 피해자라고 부르는 것으로 무엇이 이루어지는 게 아닌데 왜 그렇게까지 민감하게 2차 피해, 2차 가해행위를 계속하고 있는지 (의문이다)"라고 말했다.

이 교수는 "이게 어떻게 보면 굉장히 누적된 우리나라의 성범죄를 바라보는 왜곡된 시각의 단적인 사례가 아닌가 생각이 든다"고 덧붙였디.

한편 국가인권위원회는 피해자 측이 직권조사를 요청한 지 이틀만인 30일, 상임위원회를 열고 박 전 시장의 성희롱·성추행 의혹 등 전반에 대한 직권조사를 결정했다.

A 씨의 법률대리인 김재련 법무법인 온·세상 변호사와 A 씨를 지원하는 여성단체들은 지난 28일 직권조사 발동 요청서를 인권위에 제출했다.

고미경 한국여성의전화 공동대표는 이날 '서울시장의 위력에 의한 성폭력 사건에 대한 국가인권위원회 직권조사 촉구 공동행동' 기자회견에서 "지난 20여 일 동안 한국사회의 여성에 대한 차별과 성폭력의 실상을 참담하게 확인했다"며 "용기 있는 피해자의 말하기 이후 쏟아진 2차 가해는 한국 사회의 여성차별과 편견을 처절하게 드러냈다"고 지적했다.

이어 "철저한 진상규명이 사회 변화를 만드는 첫걸음"이라며 "인권위는 어떠한 편견이나 망설임도 없이 제대로 된 조사를 통해 진상을 규명해달라"고 촉구했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr