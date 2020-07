고용유지지원금 만료 다가오자…제주항공도 무급휴직 돌입

내달 말 정부 유급휴직 고용유지지원금 지급 기한 만료

[아시아경제 김지희 기자] 제주항공이 오는 9월부터 무급휴직에 들어간다. 앞서 티웨이항공이 무급휴직을 결정한 데 이어 국내 저비용항공사(LCC) 1위인 제주항공도 무급휴직을 실시키로 하면서 업계의 불안감이 커지고 있다.

31일 항공업계에 따르면 제주항공은 다음달 3∼6일 전 직원을 대상으로 무급휴직 신청을 받기로 했다. 다음달 말 정부의 유급휴직 고용유지지원금 지급 기한 만료가 임박한 데 따른 조치다.

무급휴직으로 전환하는 경우 정부는 기본급의 50%를 지급한다. 다만 무급휴직 지원금을 받기 위해서는 휴직 1개월 전 고용노동부에 신청해야 한다. 이 때문에 제주항공은 이달 무급휴직 신청을 받아 고용유지지원금을 신청해야 하는 상황이다.

제주항공은 정부가 유급휴직 고용유지지원금 지급 기한을 연장할 경우 다시 유급휴직으로 전환한다는 계획이다.

앞서 티웨이항공 역시 같은 이유로 지난달 27일까지 전 직원을 대상으로 무급휴직 전환 신청을 받은 바 있다.

