KCC 정몽진·KCC글라스 정몽익 체제로

[아시아경제 김지희 기자] KCC는 정몽익 수석부회장이 대표이사직에서 사임했다고 31일 공시했다. 이에 따라 정상영 명예회장의 세 아들 중 큰 아들인 정몽진 회장은 KCC를, 둘째인 정몽익 회장은 KCC글라스와 코리아오토글라스를 맡게 됐다. KCC건설은 셋째인 정몽열 부회장이 경영한다.

KCC는 이날 대표이사에서 정몽익 회장이 사임하고 정몽진 회장과 민병삼 사장 2인이 남는다고 공시했다. 같은 날 KCC글라스는 정몽익 회장이 8월1일자로 선임된다고 공시했다.

KCC글라스는 KCC에서 인적분할된 회사로, 기존 KCC는 실리콘, 도료, 소재에 집중하고 KCC글라스는 유리, 인테리어 중심 종합 유리 사업에 나서는 구조다. 또 코리아오토글라스는 국내 자동차 유리 시장의 70%를 차지하고 있다.

