구인모 거창군수, 군정 만족도 여론조사 결과 … 만족 72.19점

5대 군정목표 중 ‘희망나눔 복지증진’ 분야 만족도가 가장 높아

거창구치소 갈등 주민투표 해결이 최대 성과

거창국제연극제 정상화는 아쉬움으로 남아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 군민 10명 중 7명 이상이 민선 7기 전반기 군정 운영에 만족하고 있는 것으로 나타났다고 31일 밝혔다.

이번 ‘2020 거창군 군정 만족도 조사’ 결과 전반적인 군정 운영 만족도는 72.19점, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 만족도는 81.34점, 주거 만족도는 75.14점으로 대체로 군정 운영에 만족했다.

군정 목표 5대 분야별 만족도는 ‘희망 나눔 복지증진’ 분야가 70.99점으로 가장 높았는데 ▲전국 최초 암 환자 건강주치의지 시행 ▲치매 예방 프로그램 운영 ▲공공어린이집 확대 설치 ▲공동육아 나눔터 활성화 등 소외 없는 복지 실현을 위해 노력한 결과다.

이어 ▲Y자형 출렁다리 준공 ▲항노화힐링랜드 조성 ▲거창 5대 권역 관광상품 개발 등을 추진한 ‘품격있는 문화관광’ 분야가 뒤를 이었고, 이 밖에도 ‘미래명품 교육도시’, ‘부농실현 농촌경제’, ‘군민 공감 소통화합’ 순으로 나타났다.

‘거창구치소 갈등 주민투표’ 조사 결과 지난 6년간 군 지역발전을 가로막고 군민화합을 저해해온 거창구치소 갈등을 지난해 10월 민주적 방식인 주민투표로 해결(현재 장소추진 찬성, 64.75%)한 것에 대해 긍정적인 평가로 보인다.

반면, 미흡한 것으로는 ‘거창국제연극제 정상화’, ‘로터리 도시경관 조성사업’, ‘경남도립거창대학 4년제 승격’ 순으로 나타났다.

이번 조사를 통해 군민들은 군정 소식을 주로 ‘거창군 홈페이지’(31.0%), ‘유튜브·SNS 등’(24.1%)을 통해 접하고, ‘인터넷 민원창구’(34.0%)를 통해 군 발전을 위한 개인의 의견을 가장 많이 전달한다는 결과가 나왔다.

구인모 거창군수는 “군민과 끊임없이 소통하고, 거창구치소 갈등 해결과 같은 현안사업들을 적극적으로 추진해 온 결과 군정 운영에 대해 긍정적으로 평가해 주셔서 군민들에게 감사를 드린다”고 했다.

이어 “조사결과 추진이 미흡하다고 나타난 국제연극제 정상화 사업 등은 해결방안을 마련해 추진토록 하고, 정상추진 중인 사업들도 완벽히 수행해 더 많은 군민이 만족하는 군을 만들어가겠다”고 말했다.

이번 거창군 군정 만족도 조사는 경남 사회조사연구원에 의뢰해 지난 7월 17일~20일까지 거창군민 512명을 대상으로 직접 면접 조사를 했으며, 신뢰수준 95%, 표본오차 ±4.31%이다.

