한국토지신탁, 약 2만 여 세대 배후수요 품은 천안 월봉청솔 아파트 단지내상가 공매

- (구)롯데마트 천안점, 8월 3일부터 온비드 통해 입찰받아

- 약 2만여세대의 배후수요를 비롯, 천안/아산방면에의 이동 용이한 지리적 이점 갖고 있어



㈜한국토지신탁이 내달 3일부터 충남 천안시 쌍용동 1367번지 월봉 청솔아파트의 단지내상가((구)롯데마트 천안점)를 공매(입찰)방식으로 매각한다.

금번 매각 건은 지하3층~지상2층까지 총 5개층(대지면적 9,824.66㎡, 연면적 26,557.29㎡) 대상으로, 지난 2000년부터 롯데마트 천안점이 운영되어 왔으나 금년 9월 1일자로 20년간의 장기 임대차 계약 만기가 도래됨에 따라 진행되는 공매다.

공매는 일반경쟁입찰로 진행되나 단독응찰도 유효하며, 회차별 공매예정가격은 177억에서 219억 선으로 회차별 공매예정가 이상의 최고가 응찰자에게 낙찰된다.

대상지 인근에 월봉청솔아파트(1,423세대) 및 벽산태영아파트(810세대) 등이 있어 인구밀집지역이며, 부지에서 약 2km 거리(네이버 지도 기준)에 있는 천안아산역 인근으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 또한 대상지 앞 버스 정류장에 4개 노선의 일반노선버스가 운행 중으로, 특히 이면에 인접해있는 불당대로 상의 버스정류장은 9개 노선이 통과하고 있어 천안/아산 방면으로 이동하는 대중교통 환경이 매우 우수하다.

해당 상가는 약 20,902세대의 배후수요가 존재하는 주거밀집지역에 위치하며 나사렛대학교 주변 상권에의 인접, 우수한 교통환경의 지리적 이점을 비롯해 총 462대의 주차가 가능한 넓은 주차공간 보유 등 창고형 할인마트 및 식자재마트 용도로 활용하기에 매우 적합한 부지다.

자세한 정보는 온비드 홈페이지 또는 한국토지신탁 홈페이지에서 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr