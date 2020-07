서춘수 함양군수, 국회 방문 현안사업 해결 국고예산 확보 당부

상임위 이어 예결위·국방위 소속 국회의원 찾아 국비확보 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 서춘수 함양군수는 국방위 소속 국회의원을 찾아 하림공원 인근 군부대 이전을 비롯한 군의 현안사업 해결과 2021년도 국고예산 확보를 위한 협조를 당부했다.

이날 서 군수는 국회 예산결산특별위원회 서일준·최형두 의원, 국방위원회 한기호·설훈 의원을 만나 ‘21년도 주요사업 국비 지원 건의 및 군부대 이전을 건의했다.

또한 예산결산특별위원회의원을 만난 자리에서는 한남·태관천 재해위험지구 정비사업과 재해위험 저수지 정비사업 지원을 요청해, 전례 없는 자연재해로부터 군민과 재산피해를 예방하도록 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다.

지원 사업으로 ▲스포츠단지 조성사업 ▲체육도장 건립사업 ▲공공하수처리시설 확충(증설)사업 ▲공공하수처리시설 설치공사 ▲신청지구 하수관로 설치공사 ▲가족센터 리모델링 등 군민을 위한 기반시설 확충 국비 지원을 건의하고 사업의 필요성을 설명했다.

이어 국방위원회 의원을 만난 자리에서 지역 균형발전과 주민 불편해소를 위해 함양읍 시내에 주둔하고 있는 군부대 이전에 대해 국회 차원의 해결책 마련을 건의했다.

이와 함께 경제사회노동위원장을 맡은 문성현 위원장과 오찬을 통해 서 군수는 “함양군의 미래 100년을 담보할 수 있는 사업들을 추진하기 위해 정부 차원의 지원이 절실하다”며 고향 함양의 발전을 위한 관심과 협력을 요청했다.

이어 “우리 군의 발전과 열악한 지방재정 여건을 해결을 위해 앞으로 국회와 중앙정부를 수시로 방문, 적극적인 논의와 협의를 통해 현안사업을 해결하고 사업에 필요한 예산을 확보할 수 있도록 적극적으로 나서겠다”고 말했다.

군은 국회 행정안전위원회 등 소속 상임위원장을 내방, 국회 예결위와 국방위 소속 의원들을 연이어 찾아 국비확보 및 군부대 이전 공약을 지원해 달라고 요청했다.

