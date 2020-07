TS트릴리온, ‘TS내추럴스파비타민필터’ 한정세트 홈앤쇼핑 론칭방송 20분만에 전량완판

TS트릴리온(대표 장기영)은 지난 30일 홈앤쇼핑 론칭방송에서 ‘TS내추럴스파비타민필터’와 ‘TS내추럴샤워헤드’ 한정 세트가 방송 시작 20분이 지나기도 전에 완판되었다고 밝혔다.

‘TS내추럴스파비타민필터’와 ‘TS내추럴샤워헤드’는 지난 23일과 24일 진행된 롯데홈쇼핑 방송에서도 연달아 준비한 전량이 매진되었던 것으로 미루어 보아 이제는 샤워기 필터가 가정에서 생활 필수 아이템으로 자리매김했다는 것을 알 수 있다.

TS트릴리온은 추후 ‘TS내추럴스파비타민필터’와 ‘TS내추럴샤워헤드’ 패키지로 추가 방송을 진행할 예정이라고 한다.

‘TS내추럴스파비타민필터’는 수돗물 내 염소를 제거해 주고 특허 받은 원료로 만든 세디먼트 필터 탑재로 수돗물 속의 불순물 및 이물질을 제거해 주면서 필터 내 세균(대장균, 황색포도상구균)의 증식을 억제해 주는 기능을 한다.

또한 식물성 천연 오일, 콘드로이친(달팽이점액 추출물), 스코리아워터 등 피부에 좋은 천연 보습 성분을 함유하였고, 레몬 360개 분량의 비타민C 농축액을 함유한 비타민 보습 필터로 피부 보습 및 항산화 효과가 있다. 무엇보다 불순물 필터 테스트, 잔류염소 필터 테스트, 피부 보습 및 피부 무자극 테스트 등 각종 테스트를 완료해 안심하고 사용할 수 있다.

‘TS내추럴스파비타민필터’와 함께 제공되는 ‘TS내추럴샤워헤드’는 건전지 없이 물 온도에 따라 바뀌는 LED(BLUE, GREEN, RED)로 어린아이가 있는 가정에서 사용하기에 유용하다. 그리고 물 사용을 바로 조절할 수 있는 STOP 버튼으로 물줄기 UP 및 단수 효과를 가져와 필터와 더불어 소비자들에게 인기를 얻고 있다.

TS트릴리온 홈쇼핑 관계자는 “사회적 이슈와 TS가 만들면 다르다는 인식이 부합되어 가정 내에서 안심하고 사용할 수 있는 ‘TS내추럴스파비타민필터’와 ‘TS내추럴샤워헤드’에 대한 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다는 것을 다시 한번 실감하였다”며 “이에 8월에도 홈쇼핑 방송을 추가로 준비 중에 있으니 앞으로도 TS제품에 많은 관심과 사랑 주시고 애용해 주시기를 바란다”라고 당부도 전했다.

TS트릴리온은 ‘TS샴푸’를 대표 브랜드로 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품까지 헬스케어 사업 확장을 전반적으로 하여 바이오헬스케어 전문기업으로 확고하게 자리매김하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr