"나 삼성 이재용인데…" SNS '가짜인생' 빠져드는 사람들

이재용 삼성전자 부회장 사칭하는 계정 논란

현재 자기 일상 만족 못 해 타인 인생 투영 '리플리 증후군' 지적도

[아시아경제 한승곤 기자, 김슬기 인턴기자] "처음에는 심심해서 시작했는데 점점 사람들에게 받는 관심이 좋더라고요."

31일 이재용 삼성전자 부회장을 사칭하는 인스타그램 계정이 알려져 논란이다. 이 부회장 뿐만 아니라 연예인을 사칭하는 가짜 계정도 있어 이를 둘러싼 비판 여론이 있다. 일부에서는 이들에 대해 자신의 현실을 부정하면서 실제로는 존재하지 않는 가짜 인생을 사는 이른바 '리플리 증후군(Ripley Syndrome)'이라는 지적도 있다.

현재 내가 살고 있는 상황에 만족하지 못하고 아예 다른 공간에 나의 세계를 만들어 그곳에서 자아 만족을 하는 식이다. 심리학자는 타인의 인생을 흉내 내는 과정에서 오는 만족감이 있는 경우, 중독으로 이어질 수 있다고 우려했다.

이 부회장을 사칭하는 계정에는 그의 언론 보도, 공식행사 등, 마치 이 부회장이 직접 이 계정을 운영하는 같은 콘텐츠가 가득하다.

이 계정 운영자는 인사말로 "인류의 공동이익과 풍요로운 삶, 인류공동체 일원으로서의 사명, 대한민국 그리고 삼성전자가 함께합니다"라고 밝혔다. 마치 이 부회장이 직접 글을 쓴 것 같은 느낌을 준다.

이 계정에서 이 부회장은 삼성전자 구내식당 음식 사진을 올린 뒤 "삼성전자 구내식당이다. 구내식당에서 밥 먹는 모습을 보고 분명 특식을 먹을 것이라 다른 오해를 종종 받지만, 특식은 없다"라고 말하는 등 본인이 이 부회장인 척 게시글을 게재했다.

논란이 되자 해당 계정 운영자는 이날 오후 "진짜 이재용 아닙니다. 가상, 팬 페이지"라고 해명했다.

이처럼 자신이 만들어낸 가상의 SNS 세계를 현실 세계로 착각하거나 타인을 사칭하는 등 '리플리 증후군'을 겪는 사람들은 대체로 과장하는 생활을 하는 것으로 나타났다.

영국의 한 여론조사 기관 '원폴'이 지난 2013년 여성 2000명을 대상으로 '소셜미디어 거짓말 빈도'를 조사한 결과 응답자의 약 25%는 '한 달에 1~3회 SNS에서 자신의 삶에 대해 과장하거나 거짓말을 한다.'라고 답했다.

실제 다른 사람의 일상을 SNS에 올리면서 타인의 행세를 했다고 밝힌 20대는 사람들의 관심이 커지자, 더 빠져들 수밖에 없다고 토로했다.

SNS상에서 현실과 다른 인생인 척 꾸며낸 게시글을 올려본 경험이 있다고 밝힌 20대 대학생 A 씨는 "처음에는 심심해서 시작했다"고 설명했다.

이어 "현실에서는 아니지만, 온라인상에서라도 '금수저' 행세를 해보고 싶었다."라며 "올리는 게시글이 많아질수록 점점 사람들의 관심을 받게 됐다. 사람들에게 관심을 받다 보니 마치 내가 뭐라도 된 것 같은 기분이 들어서 점점 SNS를 끊어내기 어려워졌다."라고 하소연했다.

40대 직장인 박 모 씨는 "일상이 좀 팍팍하다 보니 가끔 잘 사는 사람들의 사진을 퍼와 내 것인 양 해본 적 있는데, 조금 중독성이 있는 것 같다"면서도 "사람들이 반응해주자 사실 기분이 좋기도 했다"고 털어놨다.

한 조사 결과에 따르면 이런 상황 이면에는 일종의 박탈감이 그 원인으로 작용하는 것으로 나타났다. 현재 자기 인생에 만족하지 못하고 타인 일상에 만족하는 셈이다.

부산대 신문방송학과 황성욱·박재진 교수가 대학생 374명을 대상으로 '페이스북의 심리적 문제점'을 조사한 결과 '타인을 의식해 가식적이고 과장된 게시물을 올려야 한다는 압박감'이 3위로 나타났다. 이어 '친구나 지인이 공개한 미화된 삶의 모습을 접하면서 느끼는 상대적 박탈감'이 2위를 기록했다.

이렇다 보니 타인 행세로 인해 발생하는 범죄 행위를 막기 위한 법도 마련됐다. 지난 27일 국회는 SNS에서 타인을 사칭하는 경우 처벌할 수 있는 내용을 골자로 하는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법 개정안'을 발의했다.

해당 법안을 발의한 한병도 더불어민주당 의원은 "온라인 타인 사칭을 명백한 범죄로 규정해 처벌을 가능하게 하겠다"라며 "전화, SNS상 타인 사칭을 처벌할 수 있도록 하는 일명 '타인사칭 방지법'을 발의했다"라고 밝혔다.

전문가는 현재 자신의 모습에 만족하지 못해 타인의 인생에서 즐거움을 얻고, 그 과정에서 자신도 모르게 빠져들 수 있다고 경고했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 "온라인이나 인터넷에서는 쉽게 타인을 사칭하거나 거짓으로 꾸며낼 수 있는 환경이 조성되어 있다. 현실에 만족하지 못하거나 불만을 느끼고 있어서 자신이 꿈꾸는 이상적인 모습을 꾸며내는 것"이라며 "현실의 '나'가 아닌 자신이 꿈꾸는 이상적인 '나'가 되기 때문에 이런 행위 자체에 즐거움과 만족감이 크다."라고 했다.

곽 교수는 "처음에는 '이렇게 하면 어떨까?' 생각하면서 시작한 장난이 나중에는 거짓말이 거짓말을 낳아 돌이킬 수 없는 상황이 되기 때문에 문제다."라며 "처음에는 증후군 때문이 아닌 장난삼아 시작한 행위도 결국 증후군으로 이어진다. 그러나 이런 행위가 계속되면 심리적으로 불안정해지고 현실을 자각하지 못하는 상황으로 이어지기 때문에 위험하다."라고 지적했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr