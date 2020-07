컬러레이코리아, 코스맥스ㆍ한국콜마주식회사 기업에 자사 펄 제품 공급

- 우수성ㆍ안정성 확보된 제품으로 국내 최대 화장품 ODM 기업에 자사 제품 공급을 한다

중국의 화장품용 펄 전문 생산기업 컬러레이홀딩스(900310, 대표이사 줘중비아오) 의 자회사인 컬러레이코리아가 국내 최대 화장품 ODM 기업인 코스맥스와한국콜마주식회사(이 하 한국콜마)에 자사 펄 제품을 공급한다고 29일 밝혔다.

컬러레이홀딩스는 올해 초 한국에 자회사 ‘컬러레이코리아’를 설립하며 본격적으로 한국 시장에 진출했다. 이후 샘플 테스트를 통해 제품 품질과 안정성을 입증해 6월부터 코스맥스와한국콜마에 제품 공급을 시작했다.

그동안 컬러레이홀딩스는 자사 펄을 중국 및 유럽시장에 주로 공급했으며 국내 업체에는 중국 상해 코스맥스를 통해서만 소량 공급하고 있었다. 회사는 이번 공급을 통해 한국 시장에서 펄 화장품 전문기업으로서 입지를 다질 계획이다.

컬러레이코리아 관계자는 “한국 최대의 화장품 ODM 기업인 코스맥스와한국콜마에 자사의 펄 제품을 공급하는 것에 의의가 크다”며 “향후 두 기업에 공급량을 확대할 계획이며, 현재 다수의 국내 화장품 ODM업체들과 공급을 논의하고 있어 매출에서도 가시적인 성과가 기대된다”고 밝혔다.

한편 컬러레이홀딩스는 지속적인 R&D 투자와 시장 트렌드에 부합하는 신제품 출시를 통해 중국 1위 화장품용 펄 전문회사로서 자리매김하고 있다.

