한국청소년호라동진흥원, 보호청소년의 건강한 성장 지원을 위한 MOU체결

이광호 한국청소년활동진흥원 이사장(가운데 좌측)과 김기남 (재)한국청소년보호협회 이사장(가운데 우측)이 업무협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. <사진제공= 한국청소년활동진흥원>

한국청소년활동진흥원(이사장 이광호)과 (재)한국소년보호협회(이사장 김기남)는 화성청소년비창업비전센터에서 보호청소년의 건강한 성장과 역량개발을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식은 7월 30일(목) 오후 2시에 진행 되었으며, 양 기관은 ▲보호청소년의 다양한 활동기회 제공을 위한 상호 협력 ▲양 기관의 시설, 프로그램, 자원 등의 상호 활용 ▲청소년 안전을 위한 안전관리 연계사업에 관한 협력 ▲보호청소년 인식개선 교육 및 홍보에 대한 상호 협력을 위해 노력할 것임을 밝혔다.

협약식의 마지막에는 창업비전센터 안전컨설팅이 진행되기도 했다. 이는 한국청소년활동진흥원이 2016년부터 시설관리 전문가를 안전컨설턴트로 위촉해 청소년수련시설 등에 안전컨설팅을 지원했던 활동의 일환으로, 앞으로도 안전한 청소년활동을 위한 환경 조성을 위해 적극 지원할 예정이다.

진흥원의 이광호 이사장은 “이번 협약을 통해 보호 청소년이 청소년활동 프로그램에 참여하며 균형있는 성장을 위한 다양한 기회를 가질 수 있길 바란다”며, “앞으로도 보호청소년의 성장과 진로 탐색을 위한 다양한 프로그램을 준비할 예정이다”고 전했다.

향후 진흥원은 보호청소년들이 전국국립청소년수련시설 청소년활동 프로그램에 참여할 수 있도록 다양한 기회를 만들어 나갈 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr